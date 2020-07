HE vuelto a Madrid. He ido y venido en tren, exactamente igual que cuando me pilló el coronavirus. La diferencia en la nueva normalidad es que te recomiendan usar mascarilla durante todo el trayecto, te piden que guardes la distancia social en los vestíbulos y andenes, que no hay servicio de cafetería y el tren no arranca hasta que todos los viajeros han subido. Una falsa seguridad porque los vagones van abarrotados.

Y te preguntas, ¿por qué no añaden más unidades que permitan el distanciamiento? Es más, han reducido el número de frecuencias. En la ida, en el mismo convoy íbamos los viajeros procedentes de Ferrol-A Coruña, Pontevedra-Vigo-Ourense y Lugo. Un solo tren para toda Galicia. Al regreso ya había tres en horarios distintos pero con similar saturación.

Es la nueva normalidad, le dije a mi compañera de asiento, las estrategias económicas sepultando las buenas intenciones institucionales. Es la nueva hipocresía, me respondió ella, yo soy una heroína sin laureles. La chica es enfermera, de aquellas reclutadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid cuando la pandemia se cebaba con un territorio donde los recortes y privatizaciones en la sanidad pública han sido los mayores.

Ahora vuelve a estar sin trabajo porque no lo permite el presupuesto del hospital donde expuso su vida por vocación, por unos euros y con la esperanza de seguir siendo necesaria por el bien de una sociedad saludable.

Habló con tristeza y desengaño. Nos emocionaron los aplausos, dijo, nos dieron fuerza y vigor para resistir al miedo. Nunca os pagaremos cuanto hicisteis, la consolé. No, respondió ella, pero tampoco nos compensarán el dolor causado con ficticias indemnizaciones, como intentó Feijóo, con su bono de 250 € para que los restaurantes se recuperen, o con las falsas promesas de Ayuso de prolongar los contratos, o al ver la codicia con que la sanidad privada reclama una parte del pastel compensatorio anunciado por el Gobierno de Sánchez.

Nuestra nueva heroicidad, concluyó, está siendo soportar estos desprecios al sentir tu profesionalidad burlada.