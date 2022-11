Heroína gracias a Vox

IRENE Montero, la peor ministra que ha habido nunca en España, sectaria, ignorante, prepotente y superficial, de pronto se ha visto aplaudida con más entusiasmo que si se tratara de una heroína que con sus iniciativas ha aportado grandes logros a la sociedad española.

Todo gracias a Vox, partido al que le revienta que se cuestionen sus propuestas o que se le acuse de homofobia y xenofobia, cuando está por ver que descalifique o sancione a algunos de sus diputados cuando demuestran esa inclinación impropia de cualquier partido democrático. Ahora, gracias a una diputada que en lugar de demostrar inteligencia parlamentaria ha hecho alarde de falta de respeto y de ordinariez, Montero se ha convertido en una víctima.

Cuando es ella la que ha propiciado que muchos españoles se hayan convertido en víctimas de sus políticas, en las que siempre se ve al hombre como agresor y no reconoce que, aunque son las menos, hay mujeres capaces de utilizar cualquier método, incluso la insidia, para poner al hombre contra las cuerdas.

Nunca se ha visto Irene Montero en mejor situación. Cuando estaba acorralada por la famosa ley del sí es sí que ha provocado la reducción de penas de varios violadores y se aplicará también a otros más; y cuando su ley trans es tan desastrosa que el propio Sánchez ha decidida aplazarla sine die porque las consecuencias podrían ser funestas para quienes ingenuamente se acogieran a ella, Vox sube a un pedestal a la ministra de Igualdad que no cree en la igualdad, y que es cuestionada por los movimientos igualitarios y feministas con más trayectoria y que llevan años estudiando los pros y los contras de decisiones e iniciativas legislativas relacionadas con la necesidad de equiparar los derechos de las mujeres con los de los hombres.

Y también los derechos de homosexuales y transexuales, sí, también, que parece que eran unos apestados sociales hasta que llegó Montero al Gobierno. Es verdad que socialmente falta mucho para que sean totalmente aceptados, pero se debe a prejuicios sociales aún no superados, legalmente el avance ha sido espectacular tanto en el aspecto laboral como médico. Y quien no lo reconozca es porque no se ha tomado la molestia de estudiar cómo era la España de hace veinte o treinta años y cómo es la España actual y qué recogen sus leyes.

Irene Montero debería dar públicamente las gracias a Santiago Abascal. Vaya favor le ha hecho... Sin embargo el dirigente vasco ha apoyado a su diputada Toscano criticando “la piel tan fina” de Irene Montero. Hay políticos que no rectifican así les maten, cuando lo elogiable es reconocer un error.

Tampoco se han escuchado disculpas en Vox, ni mucho menos sanciones para quien ha dejado el prestigio del partido bajo las patas de los caballos.

Allá Abascal. Hay ocasiones en que una frase encumbra a una persona en declive, pero también en las que una frase destroza una trayectoria.