Hibernación mediática

ES posible que la pandemia del Covid haya dejado en segundo plano algunas cosas importantes, de esas que no pueden postergarse. Pero la historia de la política global tiene mucho que ver con postergar una y otra vez, sobre todo cuando los acuerdos son difíciles y engorrosos. Es una forma de rebajar la tensión, a pesar de que la tensión esté tan de moda: “ya lo pensaré mañana”, parecen decir algunos líderes, en vista de que no hay soluciones fáciles.

La pandemia ha instalado un paréntesis, y dentro de ese paréntesis estamos todos, espero que cumpliendo con la distancia de seguridad. Aunque la política intenta fluir por debajo de este letargo sobrevenido, aunque de vez en cuando se escucha correr el agua del deshielo, lo cierto es que, salvo tener toda la atención puesta en los asuntos de la pandemia, casi nada puede hacerse. Lo cual no asegura una mejora, como demuestran los datos, que no son precisamente satisfactorios. O tal vez sucede que algo hacemos mal.

El coronavirus ha frenado el vértigo de los días, para centrarnos a todos en un único vértigo: el de la enfermedad. La desconexión con otros asuntos puede parecer relajante, porque muchas veces la política marca aceleraciones que vienen dadas por la coyuntura, o por las elecciones (lo estamos viendo en Estados Unidos, ahora mismo), o simplemente porque la política no puede permitirse el lujo de no estar, o al menos tiene que parecer que está.

Algunos de esos liderazgos de nuevo cuño, que se apoyan justamente en alimentar la tensión continua, en descreer de casi todo, incluyendo los científicos, en dar mucho la tabarra con frases hechas por los ‘spin doctors’, o cosas así, tal vez no han encontrado nada atractivo en este frenazo obligado. Necesitan que nada se detenga, no conocen la política atemperada, ha de haber conflicto, intercambio de golpes verbales, algo que desencadene una situación aprovechable y ventajosa. En realidad, esa forma de hacer política gruesa ha ido extendiéndose por el planeta, casi como una plaga. El ruido, más que la palabra, se vende como ejemplo de eficacia, como aval de presencia. La reflexión no está de moda porque no es inmediata, sino lenta y calma. Y mucha gente se ha creído que el ruido, la tensión o la verborrea son síntomas de que un líder está de verdad en la pomada. Nada más lejos de la realidad.

Sin embargo, a pesar de que la performance política demanda cada vez más gestos para la galería, y, sobre todo, para las pantallas, pues así lo mandan los gurús y los asesores, es cierto que la pandemia no permite retomar asuntos verdaderamente importantes, o los ha dejado completamente hibernados. Son asuntos que han perdido cuota de pantalla, porque la pantalla está ahora casi a tiempo completo dedicada a la enfermedad.

Ahí tienen la Unión Europea, que sigue indecisa en torno a los asuntos migratorios, con propuestas que iban de la cuota de acogida a la solidaridad a la carta. Pero la pandemia no ha mejorado este problema, más bien al contrario. Bajo la hibernación mediática, el asunto migratorio sigue siendo un problema central no resuelto. Y el incendio de Moria ha sido el gran recordatorio: ¿durante cuantos días? Más bien pocos, me temo. Del otro gran asunto, el estado del planeta, hace tiempo también que apenas se habla.