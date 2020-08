“Hiperconectado” es lo mismo que “hiperaborregado”

Me acuerdo que de jovenzuelo leía –y releía-, a principios de cada mes, las revistas de culturismo Musclemag Internacional, de Robert Kennedy (editor) y la mítica Muscle and Fitness, de los hermanos Weider. Me chiflaba conocer de primera mano lo que comían y cómo entrenaban los grandes campeones del momento, siendo así que muchos de aquellos consejos, impartidos por los más avezados maestros de la cultura física, eran puestos raudamente en práctica por un imberbe Santi Carro.

Ahora el panorama ha cambiado radicalmente: la gente ya no sigue los consejos de los grandes expertos en un área determinada del conocimiento, sino a famosillos y botarates de medio pelo que inundan los medios de comunicación, como youtubers, influencers, comidistas y charlatanes varios que no tienen ni pajolera idea de lo que están hablando, ¡¡¡pero que aún así suman miles de acólitos cada día!!! Se ve que el mundo occidental está lleno de voluntades débiles que se dejan arrastrar por los reyes y reinas del cotarro, ¿verdad? Hoy en día vale más que te llames Paula Echevarría, Belén Esteban o Chabelita a secas, que si te llamas Marie Curie (doble Premio Nobel)... por lo menos a la hora de hacer trajinar la caja.

En efecto: Si la influencer de moda te dice que es bueno tomarse en ayunas un poquito de té de jengibre mezclado al 50 % con tus propios orines mañaneros (para lucir un cutis terso), pues allá vas tú y aprovechas que no hay necesidad de hervir el agua, ¿a qué sí?

Pero, lejos de que el fenómeno del aborregamiento decaiga con el devenir del tiempo, ¡¡¡vamos a peor!!! Ahora lo que se lleva es descargarse una de las aplicaciones-escáner en el móvil, para saber si lo que estás comprando es tóxico o no. Claro, la gente intuye que hay mucho “ultraprocesado” por aquí y por acullá, inmiscuido entre tanto comestible plastificado, y como la soldadesca ha perdido completamente el instinto a la hora de seleccionar sus alimentos ve con buenos ojos eso de que haya una aplicación -otra más- para saber discernir entre procesado (caca) y no procesado (rico-rico), porque te lo dice el maquinillo (¡PIII!).

Ya no basta con que nos pasemos todo el santo día con la cabeza agachada mirando el móvil, hasta cuando vamos a dar el Sí, quiero; todavía no nos llega con perder la mitad del día siguiendo al detalle la vida de los demás en las redes sociales, y la otra mitad subiendo posados ridículos a los perfiles varios para que vean todos qué guapo y feliz eres (aunque todo sea mentira); no basta con que te descargues aplicaciones para pedir la comida, cambiar unos trastos por otros, o te gastes indecorosas cantidades de dinero en comprar ropajes horrorosos que te sientan como una patada en los hígados... Qué va, ahora lo que necesitas es descargarte el escáner para leer los códigos de barras de las etiquetas nutricionales –PIII!- y poder tragar a conciencia, masticando tus galletas paleolíticas hechas con semillas “milenarias” –CRONCH, CRUNCH!- y poder exclamar (ahora sí) que te estás alimentando como un verdadero sabio. Enhorabuena, campeón: has tocado fondo.

Si al final todo se resume en la palabreja tendencias, verdad. Nos dicen cómo debemos vestir, cambiándonos el estilo cada 15 días para volvernos locos, y allá vamos nosotros en tropel a pulverizar los anaqueles de la tienda. Nos dicen que lo último en el gym es la halterofilia y el entrenamiento militar, y allá vamos nosotros (que no hemos pegado palo al agua en 45 años) a sentirnos como el Capitán América o Wonder Woman y a descoyuntarnos la rabadilla con un deporte que no es para todos (edad, acondicionamiento físico previo, patologías subyacentes, etc.)... y ahora nos conminan a ir al súper, escáner en ristre, para ver cuáles son las últimas novedades entre los plastificados varios.

Bueno, por si a alguien le interesase, les voy a dar un truco infalible a la hora de hacer la compra sin necesidad de andar haciendo el indio: todo alimento que no pueda ser escaneado por estas aplicaciones-escáner tiene más de un 90 % de posibilidades de ser un alimento “real”; es decir, fisiológico y salutífero (una pera, un plátano, un huevo, un lenguado); mientras que todo lo que venga 1/ envuelto en un plástico, 2/ esté seco y compacto, 3/ tenga etiqueta nutricional con muchos nombrecitos, tiene un 90 % de ser un engendro de Satanás. ¿Ve qué fácil?

