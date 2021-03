Hiperliderazgos

A TENOR de la nueva Movida de Madrid, poco musical, más bien ruidosa, con ese entrechocar de las ideologías, algunos analistas tratan de analizar el vientre de los partidos, donde cualquier arquitecto puede enloquecer. La gran transformación de la política parece pasar por un abandono del equipo en aras de una potenciación de los individual.

El equipo está bien como masa, pero llegado el momento surgen los superhéroes, como en la Marvel, que no se andan con muchas consideraciones. Este mundo de propaganda y exceso de imagen necesita iconos, capas rojas (o azules), princesas prometidas, guerreros épicos del invierno que podría cantar Snorri Sturlusson, juegos de tronos y de cromos, y en este plan. Vuelve el héroe, vuelve Jacqs.

Con estas perspectivas muchos creen que los partidos han perdido vitaminas y nutrientes, quedándose en algunos casos en puritita carcasa. Hay un intento de escribir el guion para el prota, como hace Redondo y otros: tienen todas las escenas memorizadas en la cabeza del poder. La peli bien, con sus extras, con sus secundarios, pero llegado el momento hay que sacar la estampa, o sea, el cartel.

Esta es una edad de absolutas individualidades. La gran fragmentación tiene que ver también con ese aumento de los liderazgos, que no siempre son triunfadores, sino ocasionales, convenientes o el resultado de soluciones de compromiso. El liderazgo está sobrevalorado, pero viene de las últimas décadas, donde se nos ha enseñado a dirigir, a hacer eslóganes, presentaciones monas, pero no tanto a buscar la empatía, la compasión, la solidaridad y la confianza en los otros. El otro es esa asignatura pendiente.

Vale que de vez en cuando surge alguien verdaderamente notable, aunque eso, la verdad, no abunda. Pero ni en ese caso debería apostarse por los liderazgos en solitario. Sacar músculo político, hoy, equivale muchas veces a sacar músculo propagandístico, en todos los foros y saraos, que son unos cuantos. La fuerza mediática y pantallera demanda rostros, eslóganes, sentencias contundentes, como esas frases que parecen mantras de segunda mano. Todo se dirime en la fase corta, en la fraseología artificial de los tuits, en las afirmaciones categóricas, simplistas tantas veces, siempre muy maniqueas y elementales. Nada que se divida entre lo blanco y lo negro tiene que ver con la realidad.

Seguramente el predominio de los hiperliderazgos guarda relación con la pérdida progresiva de poso intelectual en la política. Si se privilegia la venta de ideas como productos, a través de campañas políticas y frases publicitarias, es lógico que se busque el modelo ideal para llevarlo a cabo, la imagen creíble o atractiva para el público. En el mundo actual parece que se vende mejor un rostro que una idea. Y mejor una emoción que una razón. Y es un grave problema. Porque, aunque necesitamos las emociones humanas para hacerlo todo mejor, a veces la política emocional lo desvirtúa todo. Las razones parecen más sólidas. Y más necesarias.

Cada vez más, los partidos, incluso los tradicionales, parecen sujetos a los vaivenes de los hiperliderazgos, a la búsqueda de héroes y mesías que, dotados de una especie de magia mediática, en el mejor de los casos, sean capaces de convencer al consumidor. Sin embargo, no creo que la política tenga que ver con eso. No espero nada duradero de aquello en lo que no prime el conocimiento y las ideas sobre la tentación de la política emocional.