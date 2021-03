LA ACTUALIDAD se va apretando en Madrid y Barcelona, las noticias que vienen de allí pesan como el plomo. Se diría que el resto de España es apenas una brisa, un mapa que queda para los hombres y las mujeres del tiempo. Los de Teruel quisieron hacerse visibles, y lo lograron, pero todo eso parece evaporarse con la misma facilidad que se evapora la España interior, que queda anulada por todo ese estruendo político de las dos grandes ciudades.

Puede que estemos gobernados en función de los índices de audiencia y las redes sociales. Eso explicaría la simplificación galopante. Hasta las televisiones apenas disimulan en esto de mostrar Madrid y Barcelona a todas horas, y envían a los corresponsales de provincias a visitar terrazas y playas y a preguntar qué les parece la nueva ley de las mascarillas.

No creo que piensen que la historia de este país es la historia de dos ciudades. Lo que sucede es que en estas dos ciudades detectan morbo, en realidad se diría que se derrocha morbo, y eso vale como espectáculo y entretenimiento. Si fuera auténtica modernidad, no importaría mucho tanta atención centralista: Madrid y Barcelona son centros, después de todo. Distintos y distantes, pero centros.

Da un poco de pena que este presente, en el que por lo visto todos estamos tan preparados, esté cayendo en brazos de tanto simplismo. Creen que nos ahorran el trabajo de pensar, y eso es justo lo que no deberían ahorrarnos. Hay que perder el tiempo pensando para que surja al fin una idea poderosa, no una patochada dogmática.

Supongo que todo está derivado de esa funesta manía de definir la realidad con frases más o menos ocurrentes, cuando no cursis: ninguna la firmaría Ramón Gómez de la Serna. Hay toda una corriente literaria de frases de torpe diseño que la política ha adoptado como propia: casa bien con el tuiterismo, con la propaganda y con la costumbre de leer poco. Como audiencia, incluso como votantes, deberíamos protestar. No puede ser que tengan un concepto tan bajo de nosotros. Pero, globalmente, juraría que quieren liberarnos del oficio de pensar, no vaya a ser que se nos ocurra algo.

Los tiempos que corren parecen concebidos para detener el impulso humano por el conocimiento. Hay una confusión que parece generada por esas máquinas que producen humo y espuma en los espectáculos. Alguien, supongo, gana con la confusión. Menos mal que la ciencia va a su bola, a pesar de los obstáculos. Menos mal. El resto no es silencio, sino ruido.

En ese ruido se alzan las cúpulas tonantes de Barcelona y Madrid, mientras el resto del país parece aletargado, pegado a la vieja piel de las montañas, y al silenciado tambor de la meseta. La comedia de las equivocaciones insiste en la guerra por la Generalitat o bien por la Comunidad de Madrid.

En el escenario de la desolación y el vaciamiento, el guion mantiene el entremés con sus frases de baja calidad. Puigdemont maneja en la distancia, como por telepatía. Iglesias se despedía ayer, con vídeo, para meterse de hoz y coz en esas trincheras en las que se anuncia la batalla política más grande de los últimos tiempos. Se diría que le va la marcha y que el gobierno le aburría. Los franceses, de regreso en Madrid, hacen correr esta vez ríos de cerveza. Necesitamos un Goya para pintar de nuevo el duelo a garrotazos.