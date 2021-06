DE la misma manera que tenemos cerveza y vino sin alcohol, café descafeinado y Coca-Cola 00 y Coca-Cola light, el ambiente cultural de la sociedad actual nos conduce hacia el hombre 00 o hombre light.

Hoy en día vivimos atrapados y saturados de información, publicidad, noticias y reclamos. Nos quedamos captados por todo y por nada, excitados por todo y al mismo tiempo indiferentes a todo. Los móviles y la comunicación informática hace que multipliquemos nuestros contactos virtuales y dispersemos la atención en multitud de opciones que ofrece el mundo virtual. Se crean unas ligaduras hacia este mundo, de tal manera que parece que no podemos vivir sin esos contactos, y desconectamos de la realidad más cercana y próxima.

Por otra parte, la televisión dicta convicciones y gustos de una manera sencilla, produce imágenes pero arrincona conceptos atrofiando nuestra capacidad de reflexión. Se prioriza lo sensacionalista sobre lo real. Prima el me gusta o el no me gusta que se replica afanosamente en los whatshapps. Es lo que me apetece en el momento.

Los hombres y mujeres están aislados y muchos caminan con auriculares en los oídos que impiden escuchar lo que acontece a su alrededor. Se huye del silencio y de la escucha. Se va de un lado para otro, incluso en vacaciones, evitando pararse y no hacer nada. Nos ocupan mil cosas que nos arrastran que nos llevan de un lado para otro, ignorando a donde vamos.

El individuo va disolviendo sus metas y referencias básicas. No encuentra un hilo conductor que oriente su vida, ni una razón profunda que sostenga y aliente su existencia. Se ha dicho que la sociedad occidental es una sociedad líquida donde no hay unas ligaduras y convicciones sólidas. En realidad, no es la sociedad sino los hombres y mujeres los que no tienen ni están interesados en las grandes cuestiones de su existencia. Se identifica lo superficial con lo natural y se acomoda la relación y el habla a lo aparentemente correcto.

No hay prohibiciones, ni terrenos vedados. Como mucho, no hacer daño a nadie siempre que no sea incómodo. Es bueno lo que me apetece y malo lo que me disgusta. No hacen falta objetivos ni ideales. Lo importante es pasarlo bien. Es el hombre 00 o hombre light, nombre acuñado por Carlos Cuartango, prior del monasterio de Sobrado, en unas reflexiones que en pequeña medida reproduzco en este artículo.

Sin embargo, el hombre 00 no encuentra satisfacción y por eso hay hombres y mujeres que en lugar de primar lo exterior buscan su interioridad, iniciando un camino hacia su interior, abriéndose a permitir silencio en su vida. Quieren ser rabiosamente libres sin que nadie les esclavice. Para ello necesitan conocerse a si mismo y desde ese interior abrirse a los otros, escuchando y eliminando todo el ruido que se interpone, ruido habitual en esta Sociedad actual.

Es desde lo más profundo de su corazón donde se va humildemente descubriendo el sentido de la existencia y los valores como la compasión como principio de actuación humana. Libertad, fraternidad e igualdad, principios del cristianismo y después de la Ilustración, son los principios de los hombres y mujeres a secas, no de los 00 o de los light.