Homenaje a José López Calo: “In Nomine Domine”, por la “RFG”, dirigida por Maximino Zumalave

Un concierto dedicado a José López Calo, al que tanto deben generaciones de estudiantes y músicos, y con un programa a la altura de su memoria. Una actividad en colaboración con “Amigos de la Ópera de Santiago”, y cuyo primer presidente había sido el homenajeado del concierto, con imprevistas alteraciones sobre lo anunciado, ya que la soprano con la que contábamos, Francesca Apromonte y el director comprometido, Enrico Onofri, tendrán que ausentarse por razones de todos comprensibles. Cambio obligado del programa, al que se añadirán un tiempo del “Divertimento Concertante para dos pianos y orquesta”, de José Arriola, quien ocupó el acto de la tarde de ayer en el “Consello da Cultura Galega”, y la “Suite nº 3, en Re M. BWV 1068”, manteniéndose la “Sinfonía Hob.I, en Mi b M. 84 (In Nomine Domini)”, de F. J. Haydn. La gala repetirá mañana en el Auditorio de El Ferrol y al día siguiente en el Teatro Principal, de Ourense. Cambios apresurados, obligan a suspender dos de las obras, las dos del “Prete Rosso”-Antonio Vivaldi-, el motete “Laudate Pueri Dominum, en Do m. RV 600” y el “Concierto en Sol M. RV 151”; Enrico Onofri, el director anunciado, es ampliamente conocido por su dilatada carrera: primer violín de “La Capella Reial de Catalunya”, miembro del “Concentus Musicus Wien” (N. Harnoncourt); “Concerto Italiano” (R.Alessandrini); “Il Giardino Armonico”, como concertino o el “Imaginarium Ensemble”, agrupación dinamizada por él mismo.

Francesa Aspromonte, a la que esperaremos en mejores momentos, tenía en agenda el “Laudati Pueri Dominum, en Do m.”, de Antonio Vivaldi, ” una cantante que por las escuelas de Mª Pia Piscitelli, Barbara Bonney, Gloria Banditelli, y en la “Opera Studio”, con Renata Scotto, Anna Vandi y Cesare Scarton. Ganó el “Premio Lirico Città de Paola” y amplio en repertorio del “Seiscientos”, en la “Ac. Barroca Europea de Ambronay”, a través de la cual participará en ediciones del prestigiado certamen, comenzado con el “Orfeo”, de C.Monteverdi, dirigido por García Alarcón, con quien mantendrá frecuentes colaboraciones. Es habitual de festivales punteros, siempre con grupos especializados, y en su repertorio, destacan importantes iniciativas: “Il Diluvio Universale”, de Falvetti, con García Alarcón; “L´Eritrea”, de F.Cavalli; “Amore Siciliano”, para el “Musikfest Bremen”; “La Giuditta”, de Alsessando Scarlatti o “Dido ed Aeneas”, con el “Maggio Musicale Fiorentino”. Hubiese sido una colaboración excelente por parte de ambos en homenaje tan significado.

José Arriola con el segundo movimiento de “Divertimento concertante para dos pianos y orquesta de cuerdas con flauta obligada”, obra que se ajustará a los condicionantes de la jornada por lo que nos atendremos a lo que de ella reservaremos. Obra que para Joám Trlllo se resume en estas palabras: Esta longuísima obra- só o primeiro tempo abrangue 825 copasese a peza completa 1444 compases- leva un subtítulo que define as intencións do autor: “Juguetes sobre diversas ideas y escuelas”. Para a súa edición dispuxemos dunha fotocopia, pero logo puidemos consultar o orixinal para as correccións. Trátase dun manuscrito de 84 páxinas, mais con dous sistemas por páxina. Hai que observar que os tres tempos dos que consta este “Divertimento” van enlazados sen interrupción. A obra está dedicada a súa irmá Carmen, que tamén era pianista. Seguramente o autor estaba pensando en poder tocarla xuntos, pero non consta. A frauta obrigada só intervén no tempo lento.

Johann Sebastian Bach con la “Suite nº 3, en Re M BVW 1068”, conjunto de obras a las que el autor llamaría “Oberturas”, por la importancia del primer movimiento, aunque no fueron pensadas para conformar un ciclo. La reducción de los movimientos de siete a cinco, permite una estructura más clara. La “Obertura” que marca el planteamiento de la composición, manifiesta una gracia y energía considerables por la presencia de las tres trompetas, el par de oboes y los timbales. Mantiene la duda en cuanto a los solos de violín en ese movimiento. El “aria”, tan apreciada y utilizada en distintos menesteres, se presenta como el movimiento de peso dentro de la suite, tocando la fibra sensible del oyente. Para mayor abundamiento, será un tiempo que acabará tentando todo tipo de transcripciones. El Bach de sus años en Leipzig, como director del “Collegium Musicum”, que había sido fundado por G.F. Telemann.

F.J.Haydn con la “Sinfonía en mi b M.Op.84 (In Nomine Domini)”, perteneciente al grupo de las “Sinfonías París”, obras que deben su posibilidad gracias a la iniciativa de un aristócrata francés, el conde D´Ogny, dinamizador de los muy activos proyectos de “Le Concert de la Loge Olimpique”, que disponía de una de las orquestas con más recursos en aquel momento, en lo que suponía el panorama europeo. En esta aventura, una parte de éxito se debía al notable director y promotor, además de compositor, Joseph Boulogne Chevalier de Saint Georges. Nos encontramos ante un grupo de composiciones que alcanzan la cumbre con respeto a trabajos anteriores, y es que a favor, tendría el beneficio del conocimiento y el domino del género en préstamo de la ópera bufa. El humor y la bonhomía, siempre fueron una virtud del llamado padre de la sinfonía, y los resultados, quedaban a la vista, en esta sinfonía, que se inicia con un movimiento de clara solemnidad pero sin gestos desmedidos, en el que una idea principal termina por repetirse varias veces hasta que los instrumentos de viento otorgan un libre vuelo.

Nos acercamos a un “Andante” en 6/8, de graciosa sutileza, modos en los que el llamado “Padre de la Sinfonía”, dejará impronta, gracias a la clara exposición de secciones contrastantes que contribuyen a su dinamismo. En respuesta afirmativa, un movimiento con el que se manifiesta en sus dominios y señorío, especie de “Minuetto” o “Allegretto”, fuertemente anclado en esa tradición de la que siempre extrajo los argumentos más notables, y en el que asoma un breve trío en alusión a una danza popular. El “Vivace”, para reafirmarse en el planteamiento de sus apetencias, resulta la consumación en forma animada. Se habla para ceñirnos a lo fundamental y para encuadrar el grupo de estas “Sinfonías de París”, de una cuidada fusión entre lo popular y el espíritu galante, característico de la época, y que como es bien sabido, impregnará a los músicos de las dos próximas generaciones, alcanzando hasta el romanticismo.