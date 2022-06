“Homenxe a Carlos López García-Picos”, en las “Xornadas de Música Contemporánea”

Concierto de la “RFG”; dirigida por Maximino Zumalave, en el Auditorio de Galicia-20´30 h.-, dentro de las “Xornadas de Música Contemporánea”, conmemorando el centenario de Carlos López García-Picos, compositor al que el Consello da Cultura Galega, dedicó un especial bajo el reclamo de “Perspectivas Atlánticas na transculturación do século XX”, presentando la publicación de su obra para violín y chelo, y un concierto de obras suyas a cargo de la chelista Teresa Morales Diego y el pianista Javier Ares Espiño, estudioso de su obra y autor de la monografía “Carlos López García-Picos. Música a orillas del Atlántico”. Dos obras del autor, encuadrando la curiosa “Le boeuf sur le toit” (El buey sobre el tejado), de Darius Milhaud.

Del homenajeado, el “Concierto para piano, fagot, cuerdas y percusión A. 106”, una obra con recursos atonales que se repiten en los tres movimientos, pero en diferentes inversiones, pretendiendo lograr un colorido diferente y brillante, y que se dio a conocer en Betanzos en 2001, que para esta ocasión, se presenta como estreno. Un trabajo que se considera situado en el apartado dedicado al repertorio del galleguismo, asignado al patrón sugerido por Justo Beramendi, como manifestación ideológica, cultural y política, centrada en la afirmación de la identidad diferenciada de Galicia. Obras entre las que nos encontramos “Bagatelas A. 36”; el “Cuarteto de cuerdas nº 13 A. 90”; “El cuarteto de la amistad A. 103”, “Bocetos sonoros A. 105”; “Cantata para un pueblo heroico A. 141”, el “Canto elexíaco A. 73” y la que se pone en atriles. Un conjunto de obras dedicadas a intelectuales gallegos o galleguistas, entre los que se inscriben L.Seoane, E.Blanco Amor, Castelao, Laxeiro o Díaz Pardo. Personalidades que tuvo la ocasión de conocer en Buenos Aires y a las que se añaden Xosé Manuel Beiras y Xesús Alonso Montero, a quien precisamente dedicó esta obra.

Los solistas del mismo, serán Javier Ares Espiño, que siguió las docencias de Mariana Gurkova, Josep Colom, Guillermo González, Domenico Codispoti, Luca Chiantore, ampliando en música de cámara con Luis Rego, y en el espacio de la docencia en la Escuela Katarina Gurska, añadiendo asesoramientos de piano con Alexander Kandelaki y Nino Kereslidze. Su actividad como intérprete, es una faceta que compagina con la enseñanza. Compañero para esta sesión, el fagotista Alex Salgueiro, miembro del grupo “Zoar”, quienes fueron protagonistas en los actos dedicados a Florencio Delgado Gurriarán, con motivo de la publicación del “Cancioneiro de loita galega”, con un concierto seguido en O Barco de Valdeorras, con obras de Bal y Gay, F.Mompou,A.Salazar, R.Halffter y el encargo de Carme Rodríguez, con “Diásporas”. Con “Zoar, se presentó en la edición de 2016, en dos estimulantes programas, “SH4K3SP34R3” y “C3RV4NT3S”, dos sesiones, en una de las cuales, colaboró Javier Ares Espiño.

“Sindy A. 31”, tiene como dedicatario al maestro Mario Benzecry y es obra de 1976 (Buenos Aires), con estreno en el Teatro Colón y la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, dirigida por Benzcry. El Palacio de la Ópera de A Coruña, la tuvo a comienzos de 1998, con la “OSG”, dirigida por Gloria Isabel Ramos y nuestro Auditorio de Galicia, en enero de 2010, con la “RFG” y Maximino Zumalave.”Sindy”, se abre con instrumentos de percusión y una entrada de cuerdas, en un matiz “pianissimo”, preparando el paso a la trompeta. Se suceden breves diseños de viento y la participación de cuerdas en “divisi”, destacando el chelo y completando con el timbal, seguidos por un “tutti” de cuerdas con diseños sincopados. Destacan sucesivamente las intervenciones de instrumentos de viento, en clara textura contrapuntística. Un solo de clarinete, sobre un “glisando” ascendente, se concluye con un cromatismo descendente, que nos lleva a un “tutti” orquestal de un pasaje aleatorio en “fortissimo”, con una brusca aparición del timbal. La flauta, manifiesta una explosión sonora confiada al criterio del director. La abundancia de contrastes, con ataques breves de viento y “pizzicatti”, en las cuerdas, deja espacio a entradas de viento sobre trémolos de cuerdas, con una perceptible influencia de Messiaen, en su “Canto de pájaros”, preparando el final con matices en “fortissimo”.

Darius Milhaud, alma y esencia del “Grupo de los Seis”, aunque guardase ciertas distancias, fue prolífico por excelencia y entre sus rasgos, el cuidado sentido del tratamiento armónico, que le facilitará el acceso a una práctica intuitiva politonal-“Saudades do Brasil”- o estas aventuras a las puertas del jazz, en “Le boeuf sur le toit”, en colaboración con J.Cocteau, para encumbrarse con “La création du monde”, no lejana a Stravinski. “Le boeuf sur le toit”, respira aromas tropicales brasileños, divagando entre estilos autóctonos, el tango y pinceladas jazzísticas. Una acción para un ballet, ubicado en los años de la Prohibición, con carga burlesca y surrealista, entre detalles de travestimientos jocosos, destinado al Teatre des Champs Elisées parisino, con decorados de Raoul Dufy. Todo un “divertimento” ligeramente descarado, cuya música parece no tomarse completamente en serio, por su actitud de pantomima. Un estilo de “Rondó”, alternado por aires de danza y el tema fundamental de “Le boeuf sur le toit”, a modo de estribillo, acentuando los contrastes, para lo que resulta una escritura de connotaciones politonales, que se sobrepone a esa imaginable superficialidad, que permanece un segundo plano.

Carlos López García-Picos, en el año 1957, con sus implicaciones en las actividades culturales de la Galicia de Buenos Aires, que le facilitará el contacto con señeras autoridades, constatables por ejemplo en la figura de Luís Seoane, en un artículo que le dedicará en la revista “Galicia emigrante”, o por la colecta de Eduardo Blanco Amor, realizará para ayudarle a sufragar los gastos necesarios para realizar su viaje a París, ciudad a la que llegará el 29 de agosto, donde recibirá clases de Tony Aubin y Darius Milhaud, en el Conservatorio Nacional y simultáneamente, los estudios de orquestación con Pierre Wismmer, que se ratificarán en dirección orquestal con Leon Barzín, en la ”Schola Cantorum”, participando al mismo tiempo en “L´Atelier de Composition”, del centro, en el que eran también compositores de primer rango Olivier Messiaen, Henry Dutilleux, Florent Schmitt o André Jolivet. Aquella “Schola Cantorum”, que había sido fundada por Vicent d´Indy, Alexandre Guilmant y Charles Bordes, una institución laica, en donde las docencias se centraban en las facetas instrumentales, siguiendo vagamente el ideario de la “Schola Cantorum” medieval, nacida en su época de los coros dedicados a oficios solemnes.