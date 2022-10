Humanistas

EL pasado sábado conocí el insólito caso de una muchacha que sufrió acoso escolar en su instituto porque se había decantado por estudiar Filología inglesa.

Me contó su madre que siempre había sido una alumna brillante y, de hecho, tuvo una nota muy alta en las pruebas de acceso a la universidad. Sus compañeros, sin embargo, empeza-ron a mofarse de ella porque decían que las humanidades no sirven para nada, que

no proporcionan salidas profesionales y otras lindezas por el estilo.

El caso es preocupante no sólo porque afectó a una alumna brillante que decide libremente lo que quiere hacer con su vida, sino porque muestra como la marginación política de las humanidades empieza a cuajar en la sociedad, sobre todo en las generaciones más jóvenes.

La idolatría por la ciencia y por la técnica no es nueva. En el siglo XIX emergió con fuerza el positivismo de la mano de autores como Auguste Comte, defensor de una filosofía de la historia que consideraba que el progreso científico soluciona-

ría todos los problemas de

la humanidad. Con el nuevo siglo llegó el neopositivis-

mo, que llegó a proponer la desaparición de la filosofía, tal como la conocemos, en aras de la ciencia.

Por fortuna, un filósofo tan sagaz como Jürgen Habermas, premio Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales en 2003, advirtió en su ensayo Ciencia y Técnica como ideología, publicado en 1968, que la ciencia se estaba convirtiendo en una sutil forma de ideología, de tal manera que con solo evocarla justificaba cualquier proyecto sin meditar sobre medios y fines.

Si nos despojan de nuestra capacidad de pensar, de apreciar la belleza, de conocer nuestro pasado, perdemos nuestra esencia como seres humanos. Algo que experimentaban, sin saberlo, los trogloditas que acosaban a la alumna de nuestra historia.