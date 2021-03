“I Can´t Breath”, de Eduardo Soutullo, encargo de la “OSG”

Eduardo Soutullo, uno de los compositores más prolíficos de nuestra tierra, responde al encargo de la “OSG” con “I Can´t Breath”, que se escuchará entre la “Obertura trágica Op. 81” de J.Brahms y la “Sinfonía nº 4, en Do m. D. 417 (Trágica)”, de F.Schubert, en el Coliseum de A Coruña-mañana a las 20´00 h.-, obra que se añade al amplio capítulo de trabajos muchos premiados con galardones de prestigio como el reciente “Alén”, merecedora del Premio de Composición “AEOS-Fundación BBVA”, en la que manejaba sonoridades que basculaban entre el ruido y la nota, utilizando técnicas extendidas, microtonos y otros detalles personales. Del mismo certamen, recordamos un tercer premio por “Erfahrung und sonst nicht” pero en número de obras, nos faltaría espacio para cumplir con rigor a su capacidad de entrega y para ejemplo, “But in vain”, un compromiso de la “AEOS” o “Jobs and gates at down (and other uchronias”. Una actitud permanentemente abierta, que le asegura la presencia en principales certámenes de música contemporánea. Recibió una mención de honor del “Lutoslawski Award” de Varsovia, y fue finalista del “Prokofiev Composition Competition”, de San Petersburgo y el “Reina Sofía de Composición”.

También las artes escénicas tientan su interés, como es el caso de “Romance de lobos”, de Valle Inclán y el proyecto “Gesamt”, del cineasta Lars von Trier. Fue seleccionado para participar en los encuentros “Ateliers de Composition Acanthes” (Metz), al tiempo que realizada el Curso avanzado en la Universidad de Alcalá de Henares, obteniendo el Diploma de Estudios Avanzados de la Complutense de Madrid, por su tesis “La obra musical de David del Puerto en el contexto de la creación española contemporánea”. Cuatro sencillas pinceladas para acercarnos a una personalidad tan imaginativa como enriquecedora.

“I Can´t Breath”, responde a un encargo del “Proyecto 2020(21), a veinte compositores gallegos de distintas generaciones y estéticas, para grupos de cámara y que se presentarán en escogidas localidades gallegas, en interpretación de miembros de la “OSG”, de ahí su planteamiento orgánico, que para la ocasión, se reparte entre flauta, oboe, clarinete, fagot, dos trompas, trompeta, trombón, un percusionista y cuerdas. Se trata en su fundamento de las situaciones padecidas por George Floyd (2020) y Eric Garner (2014), en sus últimas palabras, por el trato humillante recibido por la policía americana y en lo musical, recurre a técnicas y elementos ya utilizados en otras obras sinfónicas como las citadas anteriormente, en concreto “Alén”.

La “Obertura trágica Op. 81” (Tragische Ouvertüre), de J.Brahms, obra a la par de la “Akademische Festouvertüre Op. 80” y con ciertas connotaciones de composición incidental, a las que observará por encima del hombro. Nacerá durante uno de los retiros estivales de Ischl. Una ciudad balneario y que será ofrecida como agradecimiento a ser nombrado doctor Honoris Causa, de la Universidad de Breslau, en 1879, especie de ensayo musical que caracteriza a las dos obras. La que nos afecta, vendrá marcada por un talante más sombrío, en clara contraposición a su gemela. Será un analista como Bussi, quien comentará: Anunciando en cierto modo el precedente beethoveniano de la Obertura para la tragedia Coriolano” de Collin. Parece que el “Op. 81”, fue compuesto para una tragedia, probablemente como introducción instrumental del “Fausto” de Goethe, con motivo de una representación en el Burgtheater Wien, del que el autor siempre fue asiduo espectador, sin que nunca, no obstante, el proyecto consiguiera representarse. En particular el proyecto fáustico, le fue solicitado por el poeta Franz von Dingelstedt, director de ese teatro.

Kraener sostendrá: La “Obertura trágica”, podría haber sido pensada, en efecto, como prólogo para una obra teatral que tuviera como tema la representación de un destino universal, más que de un drama personal. Lo “trágico” está en la soledad opresiva de esta música, en ciertas suspensiones terribles y endemoniadas y en sus muchos “puntos muertos”. De la pieza emana un desasosiego que no deja espacio a la dulzura, y puede identificarse como uno de los más ásperos del compositor. En ese período y tras su paso por Bergtesgarden, durante algunos días, tuvo la oportunidad de conocer a Clara Schumann, a la que mostró la obra recién terminada.

La “Sinfonía Trágica, en Do m. D. 417”, de F. Schubert, será para los Massin un trabajo abordado una vez acabado de la sinfonía anterior, y que se completó con una diferencia de nueve meses entre las dos. El calificativo de “Trágica”, unido a esta obra y añadido por el propio Schubert con posterioridad a la composición no deja de sorprender. Schubert la consideraba “Trágica” y, sin embargo, a los ojos de los melómanos de hoy en día no parece expresar el verdadero sentido trágico schubertiano que tienen otras de sus obras, sinfónicas o no, mucho más tardías. La “Sinfonía en Si m.”, por ejemplo, cuyo estado incompleto resulta mucho más trágico...¿Y qué decir del “Winterreise”?. No obstante, parece que el pensamiento de Schubert, al componer esta obra, fue realmente el de escribir una obra que respondiera a una verdadera concepción trágica.

Por otra parte, la tonalidad en Do menor, es bastante rara en Schubert, en cualquier caso jamás utilizada hasta ahora, ni en una sinfonía ni en una obertura para orquesta. Obra importante, sí, grave y trágica en su concepción. Hay que añadir también que en el mismo momento en que Schubert la elabora (comienzos de la primavera de 1816), se abandona en sus lieder a los temas dramáticos, morbosos y angustiados, y que no es hasta mayo, con la sinfonía ya terminada, cuando encuentra con la explosión del “Mi Mayor”, en los poemas de Hölty, una posibilidad de expresar la felicidad. El “Adagio molto”, con el cual se abre esta sinfonía (como en las tres primeras, ésta contiene una introducción lenta), es una página solemne y sombría.