Íbamos bien

EUROPA tuvo momentos buenos y malos. El peor de los malos fue, sin duda, el que va desde finales del siglo XIX a 1945, cuando, entre guerras y revoluciones, fue segada la vida de al menos cien millones de europeos. Y el mejor, creo yo, el que emana del aprendizaje que esa nefasta experiencia ayuda a germinar: una vez que se logra poner fin a la Segunda Guerra Mundial, los europeos, o muchos de ellos, por lo menos, entran en el compromiso de fundar una convivencia asociativa, integradora, en la que, a poder ser, nunca volviese a tener sitio la guerra.

En esta fase de esperanza en la que entraron los europeos enraíza el proyecto de lo que hoy llamamos la Unión Europea. Cuando pudieron volver a ponerse en cultivo los campos de batalla, preclaros europeos, de variadas naciones y procedencias, comprendieron que no había futuro pacífico y próspero para Europa si no incluía un esfuerzo por unir a sus naciones en un sistema institucional en el que, frente a las diferencias bélicas que las habían separado en el pasado, brotasen proyectos políticos, económicos y culturales comunes. La Unión.

Y los que hoy aún seguimos siendo miembros de la tal Unión, sin traumas identitarios, creemos, cada vez con mayor convicción, que ya no vale la pena volver atrás. Menos los británicos, que han decidido vivir la vida mirando hacia atrás, como cualquier imperio que no es capaz de digerir su agotamiento, los demás, que somos alrededor de quinientos millones de personas, mirando hacia adelante, aún nos sentimos capaces, no sólo de vivir en paz, lo que para ser europeos ya es mucho, siendo cual fue nuestra historia, sino también de alcanzar niveles de prosperidad y libertad muy superiores a los que hasta ahora habíamos conocido.

Y entre los cimientos sustentadores de esa confianza estuvo, y lo puedo decir sólo en pasado, el consenso entre los socialdemócratas y los democratacristianos, en el que germinó la construcción del Estado de bienestar y de la propia Unión Europea, en lo social uno y en lo político la otra. Obras ambas que nos honran.

Ese consenso no parece seguir florecido. Y como consecuencia de su carencia, se reduce drásticamente el Estado de bienestar, permitiendo la emergencia de desigualdades sociales desestabilizadoras, y se aplana el discurso europeísta, que no digo yo que hasta que volvamos a separarnos y menos a enfrentarnos los unos con los otros, como otrora, pero si que nos resta la fuerza con que podíamos desempeñar en el mundo un papel más esperanzador, tanto para nosotros como para todos los demás.

Europa debería volver sobre sí misma.