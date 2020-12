Ideas zombis

SEMPRE leo os economistas que escriben ben (e están ben traducidos), ou sexa aqueles que, ademais de dar opinión, análise e contido propio da súa ciencia, dannos o gusto do estilo, a erótica da escritura, o “plaisir du texte”, como diría Roland Barthes. El foi o que nos deixou a definición canónica do que é escribir ben (non confundir con escribir correctamente).

A verdade é que agora a xente de letras e os escribidores literarios escriben (escribimos) tan mal que o único gozo do lector consiste no morbo de comprobar o mal que escribe un (sedicente) escritor. Nos últimos cincuenta anos o “noso sistema” debeu producir un Cen anos de soidade que nos garantise o recoñecemento do mundo como nación cultural, pero só editamos cincuenta mil libros moi bos para queimar (pero aínda por riba arden mal). Aquí os escritores non están para facer literatura senón para facer vulto de nación.

De xeito que máis vale ler a outra xente. Aos economistas, un supoñer. A eles case nunca lles pedimos máis ca que sexan competente na súa “ciencia lúgubre” (Carlyle), pero habelos hainos que tamén son escritores. Coma Keynes, cuxo adxectivo “keynesiano”, tan universalizado e meneado no seu sentido económico, merecía tamén unha acepción literaria: escritura científica que dá pracer textual.

Aquí os nosos economistas escriben mal (en galego son insufribles) e o seu texto resulta tan rústico e rupestre coma unha laxe. Ben puideron aprender estilo literario de Keynes, de Schumpeter, de Galbraith..., ou agora de Paul Krugman, que sabe que hai que dar algo máis ca presunción académica, porque a linguaxe de foro deixa o lector común fóra. O economista ten que ser bo economista, pero tamén ten que buscar a maneira (estilo) de escribir ben.

Krugman, ese mestre do símil que (no medio da decadencia literaria global) aporta metaforismo funcional planetario, acuña conceptos rechamantes, coma o de “idea zombi” (en principio de aplicación fiscal: pensar que a suba de impostos aos ricos é sumamente destrutiva para a economía), que enseguidiña gañan utilidade multidisciplinar.

Aquí temos o noso sistema cultural cheo de ideas zombis que sobreviven coma unha santa compaña que espanta a reflexión. Nunca foi tan necesario o debate intelectual. Podiamos empezar pola idea zombi do noso disque “autoodio”, agora chamado “déficit de autoestima” (que cursi), sen perder a súa fisionomia muito séria. “Apuntamento lusófono!”, como diría a menina dos palratórios teleglóticos. Por certo, os apuntamentos lusófonos son moi bos para o déficit de autoestima lingüística.