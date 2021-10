“II Flor Nova do Romanceiro Ibérico”, por distintos lugares de Compostela

“II Flor Nova de Romanceiro”, serie de actividades iniciadas ayer en San Paio da Sabugueira, con el protagonismo de Francisco do Romualdo, en una serie de cantares bajo el título de “Paus de cego”, al que siguió Miro Casabella, un cantante que conserva el ideario de lo que fueron las canciones de autor de los años reivindicativos, con una recopilación anunciada como “Cantar da Liberdade”. “II Flor Nova do Romanceiro Ibérico, se ofrece por distintas parroquias compostelanas que se incorporan al proyecto: San Andrés de Barciela”, Santa María de Villestro y San Paio de Sabugueira, para un ciclo que se entrega a las variantes del Romance Ibérico tradicional, el histórico o los ancestrales “cantares de cego”. Parte de un patrimonio inmaterial local, abordado a la medida del proyecto del mismo.

Entender o romance, como se presenta en cartel: “é unha forma da nosa cultura oral, estreitamente vencellada a un extenso acervo patrimonial europeo que permanece vivo en lugares periféricos coma Galicia, onde ainda hai quen sabe de cor romances de orixen baixomedieval. Estas manifestacións foron trasmitidas e difundidas en boa medida a través do Camiño de Santiago. O Romanceiro Galego, rico en narracións épicas e históricas, pero que tambén conserva tamas do que dan en chamar a materia xacobea, está conformado por por unhas 6000 versións, de 170 romaces. O grande investigador de xénero, Ramón Menéndez Pidal publicou a obra “Flor nova de romances vellos” (1928), de enorme trascendencia na divulgación e organización desta forma lírica popular”.

“As fontes do Romanceiro ibérico trasmitidas xeración tras xeración, a través dos cantos das mulleres, no ámbito doméstico, ou acompañadas instrumentos polos xograses populares e persoas invidentes, chegarán a Compostela de man da “II edición de Flor Nova ro Romanceiro Ibérico”, nas interpretacións dunha selección das mais reputadas cantoras e músicos galegos e internacionais especializados na sú performance contemporánea.

“Concertos e Parolas”: “Alén dos concertos o programa inclúe actividades de diversa índole: Performáticas, diálogos ,narracións...Terán lugar antes dos concertos ou integradas neles, dirixidas a todos os públicos. Francisco do Romualdo, en su programa “Paus de cego”, apelaba a os diversos xéneros que estes artistas trataban ese elemento fundamental de axuda na mobilidade de destas personas. Él é o único artista invisual verdadeiro, que representa os “cantos de cego” actualmente. José Luís Forneiro, profesor da “USC”, membro da “Fundación Ramón Menéndez Pidal,” e máximo coñecedor do romance panhispánico en Galicia, dialogará co público sobre o patrimonio romancístico de Compostela. Andrés Díaz, músico especializado na interpretación de instrumentos antigos, leva ao público en forma de narración a necesidade de contar historias de xeito versificado e probablemente cantado, como complemento á memoria do contador desde Homero ao Romanciero Ibérico. Diana Baroni, propón unha narración na que se recrea o ambiente popular e ecléctico da época colonia, en América Latina, no que se instala e desenvolve o Romanceiro Ibérico Ibérico, en constante diálogo coas tradiciones mestizas.

Quedan “As Activiades dixitais”, entre videos divulgativos que se emitirán ao longo domes de outubro, no canle YouTube de Sirgo Torcendo, de catro episodios de corte mais teórico e un tutorial para construirnos o noso propis romance. Os primeiros conformarán a serie “Flor Nova”, conducida por Alba María Rodríguez, quen conversará con voces relevantes coñecedoras das distintas dimensións dos Romances. Ao longo destes catro capítulos, participarán Andrés Díaz, Diana Baroni, José Luis Forneiro e Xabier Moure, recoñecido estudioso de patrimonio e da historia da comarca dos Ancares. A propia Alba María, realizará un “video-obradoiro sobre o Romanceiro, no que achegará as claves para calquera persoa, especialmente a xente nova, poida construir o seu romance. Esta acción normalizadora procura abrir un fío nas redes no que se difundan os resultados das posibles creación”

Para hoy sábado, día 9, en la Igrexa de Santo Andres de Barciela- 20´00 h.- protagonismo para el “Grupo 1500”, formación que dirige Andrés Díaz- responsable también de la charla de complemeno- , y con un elenco variable según los programas previstos, un grupo con consolidada experiencia al que seguimos con frecuencia en proyectos en torno al período históricos sobre el que han centrado sus investigaciones divulgativas, a las que se incorporan otro intérpretes con similares planteamientos. Será su programa “Cantar cantando”. Para el día 15, en la Igrexia de Santo André de Barciela, turno para Diana Baroni & Rafael Guel, con una charla de Diana, bajo el reclamo de “Tonos e Romances”. Reciente tenemos en la memoria la participación de ella en “De Lugares e Órganos”, con el programa “Dous mares” (Músicas entre dous mundos), ofrecido en Ás Ánimas, en el que también estuvo Rafael Guel, junto a Lorina Vallaster, Belén Bermejo, Roberto Santamarina, José Manuel Díaz y la colaboración del organista Marco Aurélio Brescia.

Diana Baroni, siempre deja excelentes impresiones en cada una de sus aportaciones en ciclos como el comentado. Se formó con una beca en la “Yehudi Menuhin Accademy” de Gstaad (Suiza), y en la vuelta a su país, Argentina, se dedicó a la flauta, en los ámbitos contemporáneos y en producciones del Centro Experimental del Teatro Colón, de Buenos Aires. Con Céline Frisch, fundó el “Café Zimmermann”, ya dedicada a los géneros de música antigua, optando por la música de Johann Sebastian Bach. A otro nivel, participa en proyectos con “Les Musiciens du Louvre”, de Marc Minkowski, “The Rare Fruits Council”. Proyectos barrocos, la llevaron a grabar con Dirk Boerner. Horizontes distintos los encontrará en las músicas tradicionales, en una dimensión investigadora y divulgativa, a medias con Tunde Jedege o el “Brodsky Quartet” y el “Alter Quintet, con el que compatibiliza la tradición y la vanguardia.

El día 16, en la Igrexa de Santa María de Villestro- 19´00 h.-, turno para Alba María & Queco Díaz, y los comentarios de José Luís Forneiro. “É Romance”, para mantener el hilo de “II Flor nova”. Alba María y Queco Díaz, una voz, la suya, ganadora del “I Certamen de Canción de Autor do Concello de Teo”, que dejaría como resultado el trabajo discográfico “Ainda”. Desde muy joven se adentró en los repertorios de las músicas con raíces, , “no eido da regueifa”, con los maestros improvisadores Pinto de Herbón, Luis O Caruncho o el “decimeiro” cubano Alexis Díaz. Pimenta. Colabora con el proyecto “Regueifesta”, en la introducción a la “regueifa”, en el espacio docente, en el que lleva impartido decenas de obradoiros, de improvisación oral en centros de toda Galicia, a través de la oralidad publica “Regueifa de Bergantiños. Celestrino de Leduzo vrs Calviño de Tralla” (A Central Folque, 2017), primer monográfico centrado en la investigación sobre la improvisación oral