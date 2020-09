DURANTE esta peste y a mi edad se vive al día a sabiendas de que bien podría regresar el “quédese en casa y tómese paracetamol” de hace meses, que se llevó a tanta gente a la que no se le podía decir: “si es tan amable muérase como pueda.” No era culpa del profesional sino de la imprevisión política y del desconocimiento. En cierto hospital de Madrid y ante la desesperación de la esposa de un conocido, insistente ante el “no hay respiradores”, los médicos bifurcaron hacia él un respirador de otro paciente. Habrá esfuerzos desesperados de este género entre los casi 54.000 fallecidos.

Pero yo no quería hablar hoy del covid sino del periodista Iker Jiménez, aunque tanto por su lúcida anticipación a los desastrosos efectos de la enfermedad –cuando los medios afines y las autoridades políticas y político-sanitarias aún se burlaban–, como por su último programa al respecto, hablar de él me lleve a hablar del covid.

Siempre me interesó la ciencia y aquello que por escapar aún a la ciencia se presenta como misterio. ¿Qué podría haber más misterioso que una televisión en el siglo XIX y quién podría entonces dar crédito a la posibilidad de algo así? Los programas de Jiménez y colaboradores tratan de ciencia y de misterio y para mí son de lo poco interesante que puede verse en las televisiones además de algunos documentales, series o películas más o menos aceptables.

Si como fue el caso, y no solo con el covid-19, Jiménez introduce debates en torno a graves problemas, Cuarto Milenio acabará por ser un programa insólito y no por comentar fenómenos extraños sino por un rasgo, éste decididamente paranormal, porque asume la función casi desaparecida de decir algo no dirigido a la inmediata comprensión y satisfacción de un público masificado desde una subcultura mediática de consumo muy estandarizada y mediocre.

Por lo demás muchos hemos sido testigos de fenómenos extraños a los que no damos importancia y sobre los que no sacamos conclusiones. Recuerdo despertar una noche hace años por las impactantes imágenes del interior de un avión en Sudamérica, un horrible revuelo de gritos y personas. Me volví a dormir, pero día siguiente el periódico hablaba de un accidente de avión ocurrido esa noche en Sudamérica. Tuve alguna experiencia extraña más, con luces nocturnas e incluso un gran flash. El universo y el cerebro son complejos y deben estudiarse sin prejuicios.