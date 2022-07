Ilona Timchenko- Artei Theotonio-Liana Gourdjia: “XII Festival de Peregrinos de Musicales, en A Praza de Mazarelos.

La profesora y directora del “XII Festival de Peregrinos Musicales”, toma protagonismo también como intérprete, apostando par este concierto en A Praza de Mazarelos- 20´00 h.-, contando con dos de sus alumnos que nos ofrecerán un programa de notable aliciente, por las piezas elegidas. La pianista Ilona Timchenko, les concede un grado de confianza para confirmar el excelente grado conseguido en el curso. Tendremos también a la violinista Liana Gourdjia, con formación en el Conservatorio Estatal de Moscú, en donde pronto destacó como intérprete, ofreciendo galas en el Gran Salón y en el Tchaikovski Hall. Mantuvo relaciones artísticas con la Fundación V.Spivakov, y grabó sus primeros registros para la firma “Melodja”, siendo galardonada en certámenes como el Concurso Sion-Vallet y el Mihael Hall. Colaboró con formaciones como la “O. de Lille”, la “SWR Sinfonieorchester Baden-Baden Freiburger”, la “O.F. de Moscú”, “Solistas de Zagreb” o la “S. N. de Lituania”. Recibió una beca Marlboro, que le permitió ampliar conocimientos con Mitsuko Uchida, Leon Fleicher y Kim Kashkasian. También es parte del “Ensemble Variances”, que dirige Thierry Pécoud.

El chelista Artei Theotonio, había participado en el “IX Concurso de Peregrinos Musicales”, un reconocimiento a su labor como estudiante y miembro activo, confirmado con el Premio logrado, en calidad de intérprete gallego, precisamente en esta “XII edición de Peregrinos Musicales”. Siempre con el beneficio de haber recibido los conocimientos de Barbara Switalska- maestra por excelencia- y de Filips Quaresma, en la vertiente lusa de su trayectoria. Asistió a masters de María de Macedo, Daniel Gueiss, Lynn Harrell, Pablo Fernández, Tröels Svane; J.Moser, Martin Burkhardt y Gabriel Schwabe. Recibió premios de reconocimiento en certámenes como el Concurso Soncello, el Cidade de Fundâo y el Paços de Brandâo.

Programa prometido a la luz de su calidad, comenzando con una “Serenade para violín y piano”, de Sergei Rachmaninov, en la línea de sus gratas romanzas para grupos de cámara, en formato menor y que enmarcan obras que siempre ocupan lugar de preferencia, como es el “Trío elegíaco” o la “Sonata para chelo y piano Op. 19”. Este compositor, artista de referencia en el espacio de un posible post-romanticismo, conserva su total vigencia en la élite de los grandes nombres, no en vano había sido dilecto alumno de Anton Arenski, en el ámbito de la armonía, y de Sergei Taneiev, con contrapunto. Ya en el piano, absoluto dominio de sus preferencias, supo seguir los dictados de Nikolai Zverev. Un punto álgido en esa larga tradición de la escuela rusa, y de la que con fortuna, tenemos ejemplos gracias a músicos que desde hace años, se asentaron en nuestro país. Recordemos el paso por Asturias de “Los Virtuosos de Moscú”, de Vladimir Spivakov.

Del propio Sergei Rachmaninov, otra pieza de gran arraigo, la muy conocida “Vocalise Op. 34” (chelo y piano), en uno de los posibles tratamientos. La pieza vale por sí misma y en cierto modo, se aprecia la versión en forma de vocalización sin texto, un alarde de libre virtuosismo que como es sabido, tienta a cantantes en las sesiones de concierto, bastantes de las veces como agradecido bis para entusiasmar al aficionado. La pieza, tendría como dedicataria a Antonina Nezhdanova, manteniendo con todo las apetencias de voces de soprano o tenor y para mayor juego, abundan los tratamientos más diversos, como los realizados por el propio autor, e incluso, ampliando su orgánico, para coro y orquesta, de Norman Lubott. Morton Gould, Kurt Sanderling y Zoltan Kocsis, tomaron interés en pieza tan atractiva. Las posibilidades de arreglos, no cedieron con el paso de los años.

Moritz Moszkowski, con otra curiosidad “Guitarre nº 2, Op. 45” (violín y piano), compositor y pedagogo asentado en Berlín y con plaza en el Conservatorio Stern, para seguir en la Kullah Akademie, en donde compartió labores con Wüerst e Y Kullak, siendo un reconocido maestro de piano y composición. Llegó a París en 1899, ciudad en la que encontrará acomodo, para lo que serán la larga serie de giras. Un artista de gran prestancia por su actitud y don de gentes, intercambiado las cotidianas labores docentes, con las más apetecibles de hombre de mundo y escena, tiempo para conocer grandes éxitos como el ballet “Laurin” o la ópera “Boabdil”.

Dmtri Shostakovich con el “Trío nº 1, en Do m. Op. 8”, obra en tiempo único y que debe su edición gracias a su alumno Boris Titchenko, compuesto cuando el autor era alumno del Conservatorio de San Petersburgo, en 1923, aunque tardaría dos años en estrenarse, en la sala pequeña del Conservatorio, con un pianista que sería célebre Lev Oborin, el violinista Fedorov y el chelista Egorov. Preciso y en la forma sonata, se inicia con un “Andante”, propuesto por el chelo, sobre tres notas que ofician de leitmotiv, para todas las metamorfosis expresivas en el desarrollo del trío, en líneas generales muy rapsódico, desde la sucesión de los “tempi” así como en las alteraciones de perspectiva. Para estudiosos de su obra, es posible encontrar la sombra de J.Brahms, en concreto en la “Op. 101”.

David Popper, con la “Dance of the Elves Op. 39” (chelo y piano), el chelista checo que había sido alumno de Goltermann en eo Conservatorio de Praga, talento precoz que brillará por sus largas giras, llegando a ser considerado como una de las luminarias de la época, tras ocupar la plaza de la Ópera de Viena, a partir de 1868, hasta 1873. Apurado por esa necesidad de protagonismo social, probará como figura relevante en calidad de solista por los grandes teatros del momento. Formó parte del Cuarteto Hubay”, una necesidad irrenunciable, y a partir de 1896, será nombrado profesor de la Academia Nacional de Música de Budapest, en donde creará una importante escuela de alumnos. Alfredo Carlo Piatti, con el “Caprice nº 6, del Op. 25”, para chelo, pieza que rinden atenciones al solista, para mayor exhibición de su talento.

Pablo Sarasate, con la “Habanera Op. 21” (violín y piano), el navarro universal que había tenido el privilegio de estudiar en París, con Delphin Alard y Henri Reber. Artista superdotado, será el mito que la posteridad reconozca, siempre en el uso de una técnica proverbial y como consecuencia, la cantidad de obras que recibirá como encargo desde los conciertos de C.Saint-Saëns, al “Rondo capriccioso”, de Max Bruch; la “Sinfonía Española”, de E. Lalo, los conciertos de Wieniaswski y Joachim, obras que alcanzan el sumo reconocimiento, pero para ratificarlo, las piezas de propia firma como la elegida.

George Gershwin con un arreglo de “Porgy and Bess”, en algunos de los cantables desde “Summertime”, a “A Woman Is a sometime thing”, “Bess, You is my Women Now”; “It Ain´t Neceseraly Now”, y “Tempo dei Blues”, la especie de ópera con esas raíces en la tradición negro-americana, tomando un texto de Dubose Heyward, perfilado por el compositor, destinada a su estreno a finales de 1935. Ingenio y un profundo conocimiento de esa raíces, que hacen de la ópera un trabajo único en sus parámetros. Nada extraña que los arreglos que la posteridad con trajo, mantienen su frescura. Las grandes voces del jazz, no pudieron resistirse al encanto de sus “songs”, al margen de los arreglos en esa cuerda de inspiración.