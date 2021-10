Teño diante de min dúas imaxes do lobo: unha que corresponde ao colectivo Rewilding Europa (renaturalizar Europa) na que se pode ollar un magnífico exemplar do canis lupus descansando sobre unha pradeira, ben enmarcado por unhas flores silvestres que lle engaden colorido e vistosidade á escea. Diante del, dous lobiños xogan ledos e despreocupados e, como unha orla que abraza todo o conxunto, pódense ver nela, coellos e paxaros. Todo feito cunha policromía engaiolante que procura o afecto e a complicidade.

A outra imaxe é de Maside e aparece na capa do libro de Ánxel Fole “Terra Brava”. As trazas do gravado son duras e cortantes e os tons dominantes, negros e siena escuro, transmiten seriedade e un certo dramatismo ao conxunto. O lobo, en primeiro plano e á beira dunha árbore espida, destaca o seu perfil sobre leiras e montañas nas que a soidade o domina todo. É unha imaxe en certa maneira neutra, pero que non deixa de provocar no observador un certo desacougo e respecto.

Estas dúas imaxes poden contemplarse como dúas iconas representativas das diferentes maneiras de considerar o problema da conservación/extinción do lobo desde o mundo urbán e rural. No primeiro, estímase que é unha especie non afastada xeneticamente dos nosos queridos cans, fermosa e atraente polo seu porte e costumes ventureiras e destemidas, sometida a unha persecución implacable polos insaciables cazadores. No segundo, vense con medo e rabia as súas incursións na procura de cabuxas e cabalos e a súa presenza e descontrol supón sempre un perigo que cómpre conxurar e que as vellas lendas de tráxicos encontros coa besta non fan máis que lembrar e reforzar.

No problema do lobo en España hai datos pouco discutibles que nos informan que estamos diante dunha especie en recuperación (algo máis do 20% de incremento segundo o censo do 2012/13 , o último recoñecido ata agora), polo que no enfrontamento entre a señora Ribera e o seu Ministerio coas comunidades nas que esta especie é un problema real, non se poden invocar as razóns científicas coas que repetidamente se nos quere convencer, para apoiar a súa radical conservación. Hai algo máis, que ten moito que ver coas dúas maneiras de interpretar as relacións do home coa natureza, que hoxe se poden identificar: unha, de implantación predominantemente urbana, que nos lembra que somos máis ou menos semellantes aos outros seres vivos do planeta aos que lle debemos non só respecto, senon tamén unha submisión absoluta á súa integridade, coma no caso do lobo. A outra, enraizada no medio rural, ancorada nunha tradición milenaria dun traballo coa terra para malvivir, considera a natureza como un recurso que se debe aproveitar para a supervivencia do ser humano, pero que inevitablemente vai xerar algún tipo de cambio no medio natural, caso das comunidades gandeiras.

Son dúas visións, en xeral, válidas que representan a persoas que se consideran pertencentes a dúas tradicións: unha, de menos dun século, que agromou no ambiente árido e ríspido das cidades e que, en certa maneira, estraña un Edén perdido. A outra, de milleiros de anos, que se mantivo nun medio máis acolledor, pero máis inseguro e necesitado dunha adaptación constante a un mundo en permanente evolución. E aínda que a primeira é poboacionalmente dominante e se atopa en plena expansión, non deixa de ser necesario (urxentemente necesario) que se procure un lugar de encontro coa outra, que segue a ser a coidadora da maior parte do territorio.

Por iso, resulta inxustificable, moralmente inxustificable, o desinterese e ignorancia coa que o Ministerio da Transición Ecolóxica actúa diante das reclamacións das comunidades gandeiras do norte fronte ao problema do lobo. Cando tiña que procurar canles de entendemento e concertación, impón o seu sacrosanto criterio en nome dunha ciencia que eu non recoñezo (Ciencia, canta invocación interesada no teu nome!). Señora ministra, asilvéstrenos España ao seu gusto e acabe coas pequenas comunidades gandeiras! Espero que ao final a historia a poña no seu sitio.