SEMELLA unha novidade pero xa era unha realidade madura en determinados tipos de tarefas, desde a xestión e administración (tanto en entes públicos como privados) até a investigación, a docencia a distancia, pasando por actividades financeiras, de deseño ou, finalmente, de execución de tarefas predeterminadas. Hai moito tempo que se executa traballo en liña con asiduidade e normalidade tal que non constitúe unha novidade.

Noutras tarefas, en moitos sectores de actividade económica, non é posíbel, xa que a acción persoal/física é imprescindíbel. Na agricultura e a gandaria, a pesca, as actividades fabrís de manufactura, a grande industria, pasando polo transporte, o ensino, as actividades sanitarias, o transporte de mercadorías e de persoas... O rechamante hoxe é esa especie de mantra repetido até a saciedade valorando que unha das boas cousas que nos trouxo a pandemia é o traballo on line. Quen así o formula é porque coñece pouco do mundo real que hai por fóra das oficinas do seu reducido entorno.

Pero hai cidadáns con dificuldades fortes para traballaren desde casa: sen espazo, sen horario, poñendo o tempo e os meios, lembrando o traballo a domicilio da primeira etapa da revolución industrial. Na Galiza a maioría das vivendas teñen menos de 90m2. E non sabemos se nas de maior tamaño hai un computador por persoa; se hai capacidade e pericia para facer un uso competente de internet (usar competentemente non é escreber whatsApps); se hai renda abonda para pagar unha conexión vía cabo...

O traballo no domicilio certamente pode ter substituído en plena pandemia, nunha situación de emerxencia, o realizado nos centros correspondentes, pero mal futuro terán os mozos actuais se consideran que ficar en casa é, á parte de cómodo, desexábel.

Outra face desta cuestión é o rápido que andan os tempos entre os máis listos da comunidade á hora de recortaren servizos e dereitos coa escusa da pandemia. Pasamos á velocidade do raio da quimera da administración única, da xanela única, pretendendo a simplificación administrativa (ula, a reforma?) á desaparición en combate da administración. Os responsábeis da administración pública aproveitaron a pandemia para pechar. Iso si é simplificación. E chámanlle traballo on line.

O “protocolo” vai máis ou menos así: Non se pode acceder fisicamente, sen ter cita previa, aos centros públicos da administración. Para ter cita ocórreseche, se vives ao lado, ir alí. Ali hai unha ringleira de cidadáns coa sorte de ter cita. Aparece un bedel e dáche un papeliño cun número de teléfono para pedir cita. Chamas por telefóno, desde a rúa, porque te botaron fóra, e o funcionario di: se ten internet, pida cita. Perfeito, pensas ti, despois de que se che quede cara de imbécil: danme un telefono que me di que pida cita por internet, e xa postos, non podería dar citas por internet o bedel que está ao pé do negocio?

A secuencia teatral só é cómica se tes meios de te relacionares para atender os teus dereitos, mais se a cita é para xestionar a petición do IMV (ingreso mínimo vital) e as restricións de acceso son auténticas trabas á petición do ingreso, a face de imbécil dá paso á de marxinado social: por non poder acceder nen ao limiar da solicitude de petición de algo estabelecido como dereito por lei.