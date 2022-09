MANUEL Fraga dijo que prefería “una España roja, antes que una España rota”, yo tuve ocasión de escuchárselo. A José María Aznar también le oí lamentarse desde la oposición de que “en España los ricos no pagan impuestos” culpando a los socialistas en el Gobierno. Casi medio siglo después el partido fundado por Fraga

está empeñado en romper su querida patria a base de catalanizar la división económica de las comunidades autónomas dando, además, la razón al delfín, quien una vez en La Moncloa siguió permitiendo la falta de contribución de los poderosos a la causa nacional y engordando el bolsillo de sus ministros ejemplares, como fue Rodrigo Rato.

Las huestes de Felipe González lograron convencernos de que “Hacienda somos todos”, pero andando el tiempo descubrimos que unos lo éramos más que otros porque los millonarios habían descubierto los túneles para escapar de las garras del inspector de turno. La cantinela habitual de quienes vinieron después se resumía en la falacia de “si les ponemos impuestos evadirán sus capitales”. No hubo que rascar mucho para descubrir que los mismos que no pagaban, incluido el rey Juan Carlos I, tenían sus monederos aposentados en los principales paraísos fiscales de todo el mundo.

En un Estado de derecho pagar impuestos justos es necesario para sostener el funcionamiento y el equilibrio del país. En un Estado democrático pagar impuestos debe regirse por un sistema compensatorio entre ricos y menos favorecidos por el sistema capitalista. Para mí, la deriva que han tomado presidentes autónomos de la derecha, como Isabel Díaz Ayuso y Juan Moreno Bonilla, disputándose en sus territorios el acomodo de los ricos no contribuyentes, además de pura demagogia insolidaria, no es más que una vieja cantinela de casino de señoritos. Y además, me gustaría saber cómo hacen esos amigos suyos que defraudan millones de euros, porque a mí, si me equivoco en una minucia en la declaración de la renta, y a usted, si comete un error contable en su pequeña empresa, nos pillan en veinticuatro horas y nos sancionan con un veinte por ciento de interés usurero. De esa imposición no se habla.