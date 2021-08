Inaugurando farolas

SE sabe de antiguo de la imprescindible necesidad que todo político tiene de aparecer en los medios de comunicación como sustento de ese populismo disfrazado de gestión que luego sus protagonistas se encargan de rentabilizar en las urnas.

Una práctica en la que son experimentados maestros nuestros hombres públicos gallegos, como bien reflejan los periódicos y televisiones de cada jornada, y que se prodigan en sus comparecencias públicas en proporción inversa a la carga competencial que el cargo trae pareja, por más ampuloso que sea en su nomenclatura, vicepresidencias incluidas. Así, a más exhibición menos responsabilidades y menos trabajo de puertas para adentro.

Es feo señalar, pero cualquier lector, por poco perspicaz que sea, tiene viva en su recuerdo algunas de estas insignificantes presencias como la más palmaria constatación de la pérdida de tiempo que suponen. Es más, algún alto dignatario patrio ocupa a su secretaria personal tratando de completar la agenda diaria del jefe con la autoinvitación a actos donde ni se le había convocado ni se le esperaba. Como, más allá de la propia relevancia del cargo, esa presencia tiene que ver con sus responsabilidades lo que un tocino con la velocidad la vergüenza ajena tiene pasado del despropósito al ridículo. Y, a lo que se ve, no hay un servicial consejero que le recuerde que el rey va desnudo.

Para cualquier experimentado jefe de comunicación, un simple proyecto de alumbrado público en un pueblo ofrece las ventajas de aparición en prensa por el anuncio de la inversión, por la redacción de anteproyecto y de proyecto, por la inspección de la marcha de las obras.... y por la inauguración de cada una de las farolas, en distinta fecha, a conveniencia del político de turno. ¿Exageración?. Lo cuenta el que fuera hábil y documentado portavoz socialista en el Parlamento Gallego, Ismael Rego, cuando acudió a un pueblo del Norte de nuestra geografía invitado por su alcalde, no precisamente de su misma filiación política.

Como le llevara a la inauguración de una farola le preguntó si no sería mejor inaugurar el alumbrado todo de una sola vez. “te equivocas, amigo Ismael, si las inauguro todas juntas, nadie me lo agradece; si lo hago una a una, en cada tramo se percatan de que fue obra mía”. No extraña, en consecuencia, que en estos días la prensa nos ofrezca presencia institucional para “revisar” los preparativos de un concierto, la visita “ocasional” a un parque empresarial en precario, la concurrencia a una zapatería o a una batea beneficiadas con subvenciones oficiales o las ya tradicionales ferias del vino, tan gratas a la filiación popular como la sólo anecdótica herencia de su recordado jefe. De igual modo, la visita a las obras de un proyecto municipal que no excede de los 40.000 euros. De modo que dividan el presupuesto gallego de este año, de 11.500 millones, entre los 40.000 euros de marras y tendrán una idea aproximada de las fotos e inauguraciones que nos quedan hasta completar la resultante cifra cercana a las trescientas mil.

Dicen los científicos que desde 1976 para acá la humanidad va reduciendo su coeficiente intelectual a causa del abuso en el uso de la televisión. ¿Tendrá algo que ver el hartazgo de tan repetidas como inútiles ostentaciones públicas?