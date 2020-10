Incendios, abocados a la resignación

CON la irremediable secuencia del trueno que sigue al rayo, la provincia de Ourense volvió a ratificar, semanas atrás, su inexorable destino como abonado terreno para la plaga incendiaria forestal en cadencia que se repite verano tras verano y, casi siempre, en el mismo fatídico triángulo que forman el Macizo Central, la Serra do Xurés y el suroeste de la provincia, zonas donde el abandono del monte alcanza índices de auténticas bombas de biomasa.

Agotada toda capacidad de asombro o indignación entre la ciudadanía, hace tiempo que asistimos –entre resignados e impotentes– a un fenómeno harto previsible, como reconoce el director xeral de Defensa do Monte –“esperabamos esta fin de semana unha forte actividade incendiaria no Macizo Central”– y como efectivamente ratificó el hecho de que de los once incendios de mayor dimensión registrados en la provincia, siete se ubicaran en el malhadado Macizo Central.

Por la existencia de miles de páginas científicas con los diagnósticos más cualificados, resulta ocioso reincidir en el continuado fracaso de la política forestal llevada a cabo por la Xunta en sus ya casi cuarenta años de vida. Acaso porque, entre otras razones más específicas, se olvidó que la raíz del problema proviene de la desertización de un rural que no sólo no ofrece los mínimos incentivos sociales y económicos para permanecer en él, sino que cuanta abundante legislación se le añade año tras año para su control no hace sino engordar una gigantesca bola de nieve administrativa y sancionadora que enmaraña hasta la más mínima actuación que el vecino quiera hacer en su entorno físico o en su economía de subsistencia. La burocracia en favor de un rural inmutable y contemplativo todo lo controla y prohíbe, como añadido factor de desafección.

Ineficacia que, se dijo aquí, se repite por limitada puesta en práctica de cuantos acuerdos parlamentarios pretenden corregir la actual situación de un monte escasamente rentable por falta no tanto de conocimientos científicos y técnicos sobre lo que hay que hacer, sino de la necesaria voluntad a la hora de poner –peixe sobre muelle– esas políticas en práctica.

Ocurre que, y la literatura especializada es notoriamente abundante en estas semanas de contenida indignación, tampoco las políticas coyunturales van más allá de una cuestionable eficacia en la lucha contra el fuego, con el permanente olvido de las prácticas preventivas en épocas de mayor bonanza climática.

Peor aún, sigue siendo el mayor de los arcanos pretender llegar al fondo de la cuestión para conocer qué suerte de atavismo generacional y étnico lleva a que, en extraña conjunción astral de intenciones, todos los presuntos pirómanos de Ourense coincidieran en día, horas y territorio en su manía incendiaria, como fácilmente refleja la ubicación en un mapa físico de los numerosos fuegos registrados en la trágica semana de septiembre.

Los romanos solían resolverlo preguntándose ¿qui prodest?, a quién beneficia. Algo que aquí no se antojaría difícil con las adecuadas políticas policiales y vista alta sobre amenazas más que previsibles en fechas y zonas, como reconoce la propia Xunta. En vez de hacerlo, se relegan al olvido en espera de que la generosa lluvia aplaque la ira ciudadana hasta el verano que viene. Pues bien, todos contentos. Xa choveu.