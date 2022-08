Incendios provocados por delincuentes

Hai cousas que se repiten tódolos anos e que deberían de deixarnos perplexos.

Vemos repetidamente como son detidos narcotraficantes da coca,xente coma os Oubiña,os Charlins,...e moitos otros; que ano tras ano ingresan en prisión. Pero non pasa así con outra clase de delincuentes como son os que provocan os grandes incendios en toda Galiza.

Este ano, coma tantos outros ,está a haber unha gran cantidade de incendios. Os corpos policiais e da garda civil non son quen de identificar e deter a estes delincuentes que de seguir así acabaran coa nos terra e coas súas xentes.

O lume é o inimigo número un do noso monte e das nosas árbores.

Galiza ten no monte un capital colectivo e individual. Non podemos ter o verde que caracteriza a nosa paisaxe se non somos quen de saber combatir os que están a provocar estes incendios.

Xa levamos demasiado tempo con esta problemática.Temos que acabar con isto e para iso teremos que servirnos da forza que nos da na actualidade a policía e a xudicatura da que dispoñemos.

Temos que ensinarlles os nosos nenos,na casa e na escola, que a paisaxe forma parte de nós mesmos e que temos que coidala.

Se vamos todos a unha, políticos, corpos policiais, garda civil, exército,... e cada un de nós, acabaremos con esta lacra.

O problema está ahí. Ahora é o tempo de buscar solución.