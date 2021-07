SI tuviésemos que definir el momento que vivimos este sería, probablemente, el de un tiempo de incertidumbre. De enorme incertidumbre en todos los aspectos de la vida. Nunca como hasta ahora las sociedades han estado tan vacías, tan deshilvanadas y poco cohesionadas. Podemos matizarlo, pero el denominador común es éste. No se piensa. No se quiere reflexionar. Se cabalga a lomos de mula vieja, algo que en el solar patrio no solo es equidistante, sino real. Todo produce vértigo porque nada camina conforme a un proyecto de vida, de país, de persona, de sociedad, de comunidad.

Nunca como hasta hoy hemos estado tan intercomunicados y la inteligencia artificial además de reto descomunal es una amenaza para nuestro propio desarrollo. Sí, ya sé que no es correcto afirmarlo o hacerlo sin matizarlo. Me refiero si el hombre queda supeditado a la máquina, al algoritmo y su dictadura. Perdón, quería decir el hombre y la mujer. No vaya a ser que no sea políticamente correcto. Ya lo de todos, todas y todes, mejor no hablar. Pero que nadie nos hurte el derecho a discrepar desde la libertad y la tolerancia, el mejor de los respetos para que una sociedad crezca y no se atrinchere.

La sociedad ha perdido protagonismo. Claudica de su voz y de su crítica. Exangüe y apotonía cerebral. No hay referentes. No hay intelectuales. Solo tertulianos de televisión. Apóstoles de la palabra simple y el discurso vehiculado. Los políticos, en su inmensa mayoría, adolecen de un proyecto e idea de país, aunque un país no es una idea ni tampoco proyecto. Discursos cada vez más ramplones con pérdida absoluta de credibilidad a y en la sociedad. Y esta se deja llevar por la marejada de la mismidad. Demasiada hojarasca, una costra que lo cubre todo y no nos deja ver. Lo triste es que nadie quiere ver. Nos empeñamos en ver con anteojeras pero nadie es más ciego que aquél que no quiere y se empeña una y otra vez en no querer ver.

Silencio en el aula, la academia sigue por detrás sin iluminar a la sociedad. Encefalograma plano. No interesa la crítica. Nunca lo ha interesado. Molesta pensar. Molesta discrepar. Molesta llevar cualquier contraria. Silencio desgarrador. Atronador.

Malos tiempos para buscar certezas. Demasiada transversalidad. Displicente. No hay sosiego. Solo fuegos de artificio. Confeti de vanidades que no arden en piras de intelectualidad. Soberbia a raudales. Los entreactos ya no tienen público. Plateas vacuas. Aplausos insonoros a la realidad, estruendosos a lo más superficial.

Tiempos de incertidumbres, de hojarasca y mediocridad. Sin liderazgos. Ni públicos ni privados. Ausencia de crítica constructiva. Todo es catastrofismo en la España goyesca y amnésica de sí misma. Malos tiempos para discrepar, para proponer. Para pensar simplemente. No vende. Nadie está dispuesto a comprar este epitafio. O tal vez mediocre soliloquio. Mañana será tarde. Porque los nubarrones están ahí. Una sociedad sin educación ni educadores no avanzará jamás.