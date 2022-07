LA presencia de Pedro Sánchez en el acto de homenaje de recuerdo a Miguel Ángel Blanco ha producido el inevitable rechazo de algunos de los presentes que se agudizó ante la falta de sentido de la oportunidad de quien, pese a todo lo que dijera en su día, se ha venido entendiendo bien con los administradores de la memoria de ETA, a quienes facilita, para asombro general, la vía para blanquear a los miembros de aquella siniestra organización que dejó la herencia de más de ochocientos asesinatos, de los que más de trescientos siguen impunes, en tanto dos de los que eran de la banda cuando se decidió asesinar a Miguel Ángel ya están hoy en libertad.

Y conviene recordar que una parte esencial de la acción de ETA se produjo precisamente después de 1977. Además, entre 1979 y 2008, ETA asesinó, entre otros, a doce miembros del partido socialista.

Hay que ser poco prudente para decir lo que Sánchez ha dicho en su turno de palabra en Ermua. Sus palabras enlodaron el acto de homenaje a Miguel Ángel Blanco, al afirmar que España y Euskadi son “países libres y en paz”. O sea, que el país vasco es un país diferente de España, un país de igual nivel y rango.

Y esto lo dice este sujeto que pacta con Bildu para blanquear a ETA delante del jefe del Estado y de las representaciones de las víctimas de la banda cuyos administradores de la siniestra banda se acomoda, porque sus cinco votos, entre otros, lo llevaron a la Moncloa.

Ya he referido alguna vez que el propio Marlaska me contó que cuando un etarra era detenido y conducido ante un juez se cumplía el protocolo de ETA de declarar haber sido torturado, elemento que ahora va a centrarse en la recuperación de la memoria de la banda, cuestionar la acción de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y convertir, como dice Bildu, a los terroristas en alertados defensores de la democracia.

Porque, entre otras cosas, para eso va a servir la Ley de la Memoria Democrática, pactada con Bildu, cosa que no se atreven a negar. Pero lo que subyace, como ERC no oculta, es desmontar lo que fue una pieza esencial de la transición, la Ley de Amnistía de 1977, que tuvo precisamente como ponente al comunista Marcelino Camacho en un memorable discurso que Sánchez no ha leído.