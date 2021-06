Indultos con tapabocas

ME cuesta creer que el papa Francisco diese la absolución a un pederasta que no se arrepintiera del pecado y le anunciara que nada más dejar el confesionario violaría a un menor. Supongo que los curas y obispos catalanes tampoco, porque las normas de la Iglesia Católica -y el sentido común- no lo permiten. Ni siquiera para evitar un mal mayor, como pudiera ser que en lugar de violarlo amenazara con matarlo. En el caso de los indultos a los sediciosos catalanes la medida de gracia compete al Gobierno, pero siempre ateniéndose a las normas fijadas en la Constitución, leyes y códigos. Como se prevén recursos judiciales, los tribunales nos dirán si la concesión es o no legal. En cualquier caso, por sentido común, los beneficiados debieran comprometerse cuando menos a no reincidir. No digo ya arrepentirse ni a renegar de sus convicciones, que se pueden encauzar por los procedimientos legales establecidos, pero sí colaborar mínimamente comprometiéndose a no volver a delinquir. Todavía están a tiempo de hacerlo. Animo pues a los obispos catalanes, dado que se metieron en harina política y gozan de influencia, a que insten a los violadores de la Constitución a hacer propósito de enmienda. Aunque después vuelvan a caer en la tentación. Y lo mismo al señor Garamendi, presidente de la patronal. Favorecería el regreso de las empresas que huyeron de Cataluña.