Indultos, para que?

HAI uns días no coche escoitei pola radio cousas que nunca tiña escoitado. Que na relación entre Cataluña e o resto de España debíamos deixar de pensar no sucedido nos últimos anos e ser capaces de relacionarnos dun xeito novo. Que unha parte de cataláns debe de reconciliarse con outra parte dos cataláns e outros españois, e unha parte destes últimos igual porque o que o está a suceder é un sen sentido. Ao principio non me decatei que era o presidente do Goberno central, contestando aos xornalistas, tras rematar o Cumio Hispano-Polaco.

O conflito comezou a cocerse coa sentenza do Tribunal Constitucional recortando o Estatut, aprobado no Parlament e nas Cortes, e apoiado polas urnas nun referendo. Ou máis ben coa recollida de sinaturas promovida en toda España para opoñerse a el; o cal fixo que o independentismo, entón residual, crecera exponencialmente. Co agravante de que artigos similares aos impugnados que figuraban en estatutos doutras seis comunidades permaneceron vixentes sen problema.

A situación foi a máis cando o Govern acabou transitando pola senda de convocar o referendo do 1-O e as leis de desconexión, ao marxe da Constitución. Igual que a que seguiu o Goberno central, utilizando medios que vulneraron o principio de proporcionalidade contra quen decidiron ir a votar; ou a fiscalía, acusando de terroristas a partidarios do dereito a decidir que en poucas semanas estaban libres.

A escalada de desencontros dos últimos anos, en que a política trasladou ao poder xudicial a súa responsabilidade, provocou que o problema se enquistara e ambas partes acabaron perdendo por goleada en España e ante o mundo enteiro.

Escoitar que debemos vivir en paz e superar o actual desgarro emocional, social e político, pareceume un conto de fadas. Falar de concordia, de construír pontes, de diálogo: que atrevemento.

Como aos xornalistas só lles interesaba a cuestión dos posibles indultos, Pedro Sánchez contestou varias preguntas sobre iso, sen recibir case ningunha do acordado co presidente polaco sobre os paraísos fiscais.

Os indultos corresponde concedelos ao Goberno, previo informe non vinculante do tribunal sentenciador; polo que de concederse non se racha ningunha lei nin a Constitución, aínda que o informe fora negativo. E senón pregúntenlle a González ou a Aznar, que concederon 5.900 cada un (entre outros indultaron a quen usaron armas no Congreso e tanques na rúa, e a quen montaron o GAL).

Concedéndoos non se vai a resolver o conflito, pero deixar que se enquiste non parece o máis intelixente. Os extremos coinciden e non lles gustan os xestos de ningunha das partes, pero a maioría preferimos que se recupere a cordura.