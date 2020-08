Infierno de la clase media

ESPAÑA es un país desindustrializado de “sol y vacaciones”, con una economía terciarizada, de baja productividad y competitividad. Las debilidades del sistema quedaron en evidencia en la crisis económica de 2008, de la que se salió tras una costosa recuperación, socializando las pérdidas de las entidades de crédito en la Sareb y el FROB, pidiendo dinero a Europa y crujiendo a los ciudadanos con subidas de impuestos. El mismo modelo vuelve a quebrar de nuevo, cobrándose otra vez como víctima a la sufrida y contraída clase media.

La pandemia que vivimos ha hecho que problemas como las desigualdades sociales, el desempleo, el crecimiento de la pobreza relativa y el populismo institucional, hayan aumentado su impacto negativo sobre la economía. La caída de la actividad económica ha hecho que millares de personas pierdan su trabajo, desde autónomos o pequeños empresarios, a empleados del sector turístico, que en los últimos años se habían convertido en el principal motor económico.

El covid golpea con virulencia a las ciudades, que es donde históricamente se agrupa la clase media, que en los países avanzados representan el 70 % de la población, mientras que en los de menor cohesión social se sitúa entorno al 50 %. Según Eurofound somos el tercer país de la UE con menor porcentaje de clase media y el cuarto con más desigualdades. Además, el número de hogares sin ingresos ha crecido en 16.500 llegando a los 617.000. Dicho esto, ¿cabe esperar otro desenlace de la crisis que no suponga la extinción de la clase media y el progresivo empobrecimiento de una gran parte de la sociedad?

En los últimos meses, el Gobierno social-populista, incapaz de generar riqueza, atraer inversión y producir empleo de calidad, digno y estable, no ha dejado de agravar la precarización de la sociedad y erosionar a la clase media. Esto supone un fenómeno socialmente regresivo porque es el colectivo que vertebra al país y le proporciona estabilidad sociopolítica.

El escudo social anunciado por el Gobierno implica que habrá que asumir déficits presupuestarios que deberán ser cubiertos con la emisión masiva de deuda pública y subida de impuestos (que impactará sobre la clase media que reúne la mayoría de los contribuyentes netos). La pauperización social causada por políticas fallidas ha abocado a muchos a la dependencia, al cobro de subsidios y ayudas. Así, el ingreso mínimo vital vendría a funcionar como una suerte de cartilla de racionamiento con la que neutralizar el creciente descontento social. Pero que nadie se equivoque, esta situación tan dramática para millones de familias puede ser en realidad una coyuntura favorable para el presidente Sánchez, que la usará para extender su aspiración de control autoritario y manipulación social.

Las democracias más avanzadas demuestran que la mejor receta contra la polarización social y la degradación de la clase media no pasa por las subvenciones, ya que el dinero no lo genera el Estado, sino los ciudadanos (muchos de esa clase media), de modo que sería ineficiente traspasar el dinero de un bolsillo a otro. Se necesitan salarios dignos, un sistema fiscal más equilibrado, que no privilegie tanto las rentas del capital frente a las del trabajo y mejorar la calidad de las políticas públicas. Conviene recordarlo antes de que sea tarde, porque si algo define la calidad de una democracia es el espacio que ocupa su clase media.