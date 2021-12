Inmersión no es asfixia

PARA mí, en una comunidad bilingüe, “inmersión” en la lengua local es una política que favorece la necesidad y el prestigio de su empleo como movimiento compensatorio de otro anterior inverso. Si favorece una exclusividad que deja ver cierta animosidad, estamos en lo mismo. La sociedad que precisa intensa mano de obra y recibe emigrantes que cooperan en su desarrollo, no cambia por ello su lengua: los alemanes o suizos no hablan turco, griego o español por haber recibido emigrantes de esos países. En el movimiento entre países.

Porque en un mismo país ocurren dos cosas: 1) El bilingüismo del territorio receptor acoge en la común lengua estatal el monolingüismo de los recién llegados, lo que facilita las cosas a ambas partes y a los últimos su integración. 2) La llegada masiva de emigrantes que hablan la lengua común del Estado contribuye a desdibujar la lengua local al alterar mucho el porcentaje de su empleo social, y la reacción local para restablecer cierto equilibrio no debería extrañar a nadie ni crear problemas. ¿Por qué los crea?

La dictadura no prohibió las lenguas locales. No podía hacerlo pues muchos apenas hablaban castellano. Simplemente las desprestigió con empeño hasta los años sesenta, en que las toleró marginándolas. Por ello quedó marcada con algún desprestigio la lengua castellana, como ocurrió con la bandera, himno y Estado.

Esto parece incomprensible pero el país tiene niveles modestos en índices objetivos de comprensión como PISA. El problema no existe: el catalanohablante tiene el derecho –yo diría el deber– de defender su lengua. El castellanohablante el derecho a no ser ignorado y ser respaldado como ciudadano por el Estado. ERC defiende el monolingüismo por independentista y trata de asfixiar el castellano –muy hablado–, como si fuese ese 2% de ruso de Estonia. Agradezco que favorezca un cine en otras lenguas, pero ¿quién creerá que tan modesta parte de castellano escolar perjudicará al catalán y a los catalanes?

El Gobierno no puede arbitrar al no representar intereses de Estado como rehén de la otra parte. Todo evoca, pero al revés, la cuestión rabassaire de la República: ¿El Tribunal de Garantías Constitucionales respalda a Cambó y la Lliga y no a los campesinos rabassaires? Pues la Generalitat desobedece y se reafirma. ¿Generalitat (y rehén) no pueden pactar con sus propios castellanohablantes? Pues se ignora la sentencia de Estado.