MUCHO tendrán que cambiar las cosas de aquí a dos años, cuando finaliza oficialmente la legislatura, para que Pedro Sánchez gane nuevamente las elecciones. Solo tiene una carta a su favor, que Pablo Casado no acaba de cuajar y sobrevive gracias a los votos que suman algunos de los presidentes regionales que sí están dando el do de pecho por la gestión y por el partido.

Sánchez solo estará en peligro si el presidente del PP decide tomarse en serio el liderazgo, suelta lastre y potencia el Partido Popular con personalidades que sepan algo de política y de estrategia política.

Sánchez ha cambiado el Gobierno de arriba abajo, se muestra exultante respecto a su futuro y confía en que la remodelación haga olvidar a un equipo abrasado, desprestigiado y con una tendencia a promover las iniciativas más reprobables, lo que hacía impensable que pudiera ganar nuevamente las elecciones. El gozo de los socialistas que creían que la remodelación hacía posible mantener a Sánchez por los siglos de los siglos, se viene necesariamente abajo ante los signos de que los cambios no han sido para bien sino todo lo contrario.

La reacción de la ministra de Justicia ante la sentencia del TC sobre la constitucionalidad de las medidas tomadas durante el estado de alarma es un ejemplo de cómo no debe un Gobierno asumir una sentencia desfavorable, y es más grave todavía si se tiene en cuenta que la ministra es juez de carrera.

Suponer que una sentencia queda devaluada si no hay unanimidad del tribunal es un despropósito y una falta de respeto a la Justicia y a su independencia.

Por no hablar de que es una inmoralidad aceptar de buen grado solo las decisiones judiciales que son positivas para el Gobierno y ponerle pegas cuando cuestiona que el Gobierno actuara conforme a lo que marca la Constitución.

Esa inmoralidad sin embargo se queda corta ante la noticia de que la Generalitat va a utilizar los fondos que el Gobierno central transfirió al gobierno catalán para dotarle de los medios sanitarios necesarios para afrontar la pandemia.

Si a millones de españoles les pareció inmoral los indultos, e inmoral que los independentistas descalificasen al Tribunal de Cuentas que denunciaba el uso de fondos públicos para cubrir los gastos de los dirigentes de Junts y ERC, es más inmoral todavía que el Gobierno central no ponga los medios necesarios para que el Ejecutivo catalán no vuelva a utilizar medios públicos para las fianzas de los ya ex presos. Para mayor escarnio, fondos que estaban destinados a paliar los efectos de una pandemia devastadora.

Dice la ministra Robles, también juez y de larga trayectoria, que el TC ha caído en “elucubraciones doctrinales” y que le “duele” que haya entrado en ese debate. Lo que de verdad duele es que desde el Gobierno se intente devaluar una sentencia del alto tribunal ... y que el Gobierno no haga caso a las denuncias del Tribunal de Cuentas.