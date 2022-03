Inmunidad anunciada

TODOS los manuales de comunicación y propaganda política, todos los manuales de manipulación de la opinión pública y, en su caso, de comunicaciones de crisis, señalan que para evitar o reducir el efecto de una determinada noticia se debe aprovechar el que otro acontecimiento distraiga, difumine o enmascare los efectos de los hechos que nosotros pretendemos que circulen sin los efectos negativos que inevitablemente se producirían si no existiera esa cortina detrás de la que enmascararlos.

No creo que nadie se crea que es una coincidencia que se anuncie que, tras una larga investigación, salpicada de incidencias, la Fiscalía del Tribunal Supremo decida dar carpetazo a las pesquisas sobre los comportamientos del ex jefe del Estado, Juan Carlos I, por no considerar susceptibles de seguir el proceso por las tres diligencias que mantenía abiertas el ministerio público. La Fiscalía archiva pese a las evidencias de las irregularidades cometidas mientras era rey y cuando dejo de serlo.

El entorno de Juan Carlos está exultante, y lo expresa su abogado Javier Sánchez-Junco, en un comunicado en el que destaca que los decretos de cancelación concluyen que en ninguno de los casos investigados se puede imputar “ilícito alguno” a su cliente. Pero una cosa es que, por la cobertura de la inviolabilidad en un caso, el temprano aviso que le permitió regularizar sus deudas con Hacienda o la falta de elementos de prueba, donde, pese a los dos años en que habló del asunto, se echa en falta la adecuada diligencia que el caso requería.

Por lo tanto, sus ingresos ocultos al Tesoro Público, las posibles comisiones y otros apaños, transferidas a paraísos fiscales, las cuentas opacas los regalos sospechosos, el uso de tarjetas, el uso de testaferros para disimular los enredos, todo eso queda a salvo.

¿Y qué pasa ahora con la herencia a la que Felipe renunció ante notario (bueno, anuncio que renunciaba)? ¿Y qué pasa con el salario que Juan Carlos I recibía del presupuesto de la Casa Real y que le fue retirado? Cómo no pasó nada ni nada hubo ilícito probado en su conducta, ¿volvemos a la situación anterior.