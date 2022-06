Insolidaridad olímpica

¿Por qué España no tendrá Juegos Olímpicos de Invierno en 2030? Woody Allen decía que “la vocación del político de carrera es hacer de cada solución un problema”. Es lo que acabamos de sufrir a cuenta de la supuesta candidatura conjunta entre Cataluña y Aragón para celebrar las Olimpiadas de invierno en nuestro

país. Alejando Blanco, el presidente del COE, tras anunciar la retirada del proyecto, afirmó que se llegó fácilmente a un acuerdo técnico entre las dos comunidades vecinas para el reparto de sedes. “Pero en el momento en el que entran los representantes políticos no hay acuerdo y no hay avance”. Dicho de otra forma: la solidaridad es un pilar básico del olimpismo, pero es un instrumento fácilmente prescindible entre la clase política. Por supuesto que unos culpan a otros y viceversa, pero la realidad es que tenemos un problema. Muy grave.

¿Se mueve algo en el socialismo gallego? Valentín G. Formoso mantiene una fe inquebrantable en el liderazgo de Pedro Sánchez, pero muchos alcaldes empiezan a dudar de si el presidente del Gobierno, en estos momentos, suma o resta a sus candidaturas ante las municipales. Lo ocurrido en Andalucía está dejando huellas.

¿Cuándo sabremos si se solucionan los problemas de aparcamiento en el Chus? Respuesta: El año que viene, si Dios quiere.