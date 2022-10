Instalados en el precipicio

CASI desde el principio de la invasión de Ucrania, Putin ha aludido a las armas nucleares, casi siempre con eufemismos. Suena al recurso del forzudo en el patio de recreo, que guarda su bíceps definitivo, pero uno no se asombra ya de nada en el mundo de hoy. La cuestión es que el ciudadano corriente se levanta cada día con esta amenaza, que no es, a tenor de lo que se lee y se escucha, una bravuconada. Es decir, toda esa tensión global, este mundo inestable, se transmite de inmediato a lo doméstico: no sólo hay muchísima gente a la que le cuesta llegar a fin de mes, sino que también tiene que tragarse el miedo a una guerra nuclear que no es metafórica ni retórica. Para ser esto el mundo moderno, lleno de avances y de progresos, poblado de logros, esta sensación cotidiana es poderosamente cutre.

Por tanto, vivimos un tiempo miserable. La sensación de haber descendido varios grados en la escala de humanidad se contrapone a esa escalada de los conflictos, a ese deseo de aumentar la tensión que acabe con la paciencia de las democracias consolidadas. Lo que ayudará, o eso piensan, a su progresivo desmoronamiento. La verdad es que resulta difícil imaginar una tormenta más perfecta que la que ahora mismo está sufriendo Europa. Pocas veces ha quedado tan claro que la defensa de la libertad se impone por encima de todo, pero al tiempo sabemos que nuestras sociedades se van a encontrar progresivamente debilitadas por la crisis económica, la crisis energética y el gran desgaste, tan real como psicológico, que implica esta guerra y esta tensión creciente a nivel global. Porque el ciudadano normal es el que verdaderamente sufre, por más que estemos en una cruda lucha de poder.

La resistencia de las sociedades democráticas es bastante loable, sobre todo porque un estallido social sólo llevaría a favorecer a los que quieren acabar con las naciones libres tal y como las conocemos. Pero hay síntomas (y realidades) preocupantes, como el giro de algunos países hacia posturas mucho más cerradas y excluyentes, ese peligroso elogio de la nostalgia que ha cobrado fuerza, alimentándose de los errores y de la insatisfacción. No sólo la pueril nostalgia imperial de algunos, que se manifiesta de diferentes formas, sino ese talante de superioridad que otros exhiben, mostrando resabios del pasado, por más que en Europa, sin ir más lejos, esa nostalgia lleve a la memoria de un tiempo de sangre y tragedia. ¿Ya lo hemos olvidado todo?

La amenaza nuclear ha sacudido el presente en reiteradas ocasiones (casi en cada discurso de Putin), como sacudió el mundo en aquellos lejanos e inciertos años de la crisis de los misiles. Ocupados en nuestras cosas, sobre todo ocupados en superar los muchos problemas que nos acucian, es posible que no hayamos prestado atención a esas amenazas. Vivimos a través de las pantallas y los acontecimientos que creemos internacionales, aunque en realidad nos afecten directamente, siempre parecen un poco lejanos, o cosa que no nos atañe. Es un error verlo con esa lejanía (aunque los periodistas recorren cada día territorios sembrados de muerte). La presencia de todas estas amenazas se va haciendo más evidente cada día, el miedo a un precipicio que considerábamos imposible, por lo que implica de locura, nos va atenazando cada vez más. Es una horrible manera de vivir el presente, es cierto. Es una trágica experiencia del siglo XXI. Hay una sensación creciente de que el progreso está siendo secuestrado y de que una nostalgia tan simple como dañina empieza a crecer entre las sombras.