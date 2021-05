Intemperie

COMO durante o confinamento da pandemia aumentei o meu consumo de versos, desta vez reparei un pouco máis no Día das Letras. Outros anos teño escapado porque cando chega ese Día sagrado é cando se escoita o peor galego, e eu téñoche un oído moi delicado para isto das falas e letras. O galego dese Día adoita ser máis pecador aínda cando cadra de celebrar a unha señora poeta, quizais porque neste caso, por cortesía (provenzal), os repúblicos das nosas Letras sachan con máis frenesí nas leitugas e liturxias do idioma.

Coa inxente cantidade de versificadoras globais que vén producindo o “noso sistema literario” (non confundir coa nosa literatura), imos ter Día das Letras de muller poeta para varios séculos vindeiros. Que ningunha teña présa por morrer porque ningunha quedará sen inmortalidade.

A rente este Día de gloria trunfa a sintaxe de Manquiña, a fonética de Pontón, o léxico de Xota Erre (o de Dallas), a morfoloxía de Clark Gable (o de Foise co vento), que en galego lusofílico hai que pronunciar Cargábel. Chegado o Día, todo o star system de tribos e academias bótase a falar sen cancelas gramaticais, porque o inmenso fato dos nosos “cultos” son moi vagos para a gramática e nunca aprenderon a coller un pronome polos cornos. Non foi o “pobo” quen esfarelou a fala senón as “elites” co seu polbo e o seu porén.

Xa digo: este ano saín do confinamento protector e boteime á rúa, e despeloteime a risco das inclemencias do tempo, ou, como diría a rememorada poeta, intemperieime. Confeso que non cadro coa esTÉTica da celebrada versificadora, pero recoñezo que o intempériome é unha acuñación destemida e rupturista (e aínda por riba protexida polo dereito á licenza poética). E mesmo sería moi de agradecer que esta afoutada verbalización fose incorporada ao estándar da lingua e aos seus rexistros coloquiais para aproveitar a súa forza semántica, que invita á liberdade de expresión, á transparencia, a espirse, a dicir o que hai que dicir nesta nación de caladiños que só permiten dicir o que queren oír.

O malo é que unha poeta que poña a súa vaidade ou o seu corazón á intemperie (independentemente da calidade creativa ou estética que alcance a arroutada), sempre corre o perigo de recibir moito frío, de sufrir a friaxe do voyeurismo ambiental. Cando unha escritora deixa á intemperie as súas cartas de amor a un amante chamado Galdós, a xente só oe orgasmos de elefanta; cando unha escritora deixa á intemperie a súa pel, a xente só ve pelello.

Só apalpamos por fóra, porque ignoramos o verso daqueloutro poeta (Valéry): “a pel é o máis profundo”. Pero estamos enfermos de superficie. Que vén sendo ese sinónimo de hipocrisía que delata o noso culto ao vulto.