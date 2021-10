Intenso, pero menos tenso

CON frecuencia dicimos ou escoitamos: “Todos fomos mozos”. Con esta expresión resignada xustificamos comportamentos que atentan contra os dereitos do próximo. A idade non debe estar rifada coa educación e o respecto ás normas de convivencia. En todo caso, unha idade temperá pode explicar determinados modos de actuar, pero nunca xustificalos cando lesionan gravemente a outros cidadáns. Que de mozos fixésemos o mesmo non supón ter razón. Provocan vergoña allea as imaxes dos veciños do Ensanche compostelán limpando á primeira hora da mañá as beirarrúas da porcallada que deixan os do botellón. Peor aínda é que noite tras noite non se poida conciliar o soño. Non se respecta a ninguén, nin aos traballadores madrugadores nin sequera aos doentes. Resulta curiosa a evolución de certos comportamentos xuvenís. A rebeldía manifestábase antes na rúa protestando contra as inxustizas. As principais reivindicacións de hoxe refírense ao botellón. Por suposto que non pode xeralizarse, pero o fenómeno ten a entidade suficiente como para que as autoridades tomen medidas. Non se sei a iniciativa do alcalde de Pontevedra é a correcta. En todo caso, crear un cogorzódromo municipal non é unha oferta sociocultural apropiada para ninguén, e menos para a mocidade. Pero Lores é o alcalde que máis cobra de Galicia. Por algo será.