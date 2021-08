Inundacións en Alemaña

AS tráxicas inundacións do pasado mes de xullo en Alemaña non son as únicas deste século XXI, pois foron precedidas polas do mes de agosto do 2002 e de xuño do 2013, que foron cheas de verán con numerosos danos materiais pero con escasas vítimas mortais. Que aconteceu este ano para que o número de falecidos se achegase case a duascentas persoas? Feito tanto máis sorprendente cando estamos a falar dunha das nacións máis prósperas e mellor organizadas do mundo

Unha das xustificacións que sinalan nas primeiras análises, é que se repite como un mantra nas crónicas do suceso, remítenos ao cambio climático, pois hai unha evidencia cada vez mellor argumentada de que os fenómenos extremos son máis frecuentes como consecuencia das alteracións na circulación atmosférica que xeran as actividades humanas. Sobre todo no relativo ás ondas de calor pero tamén, con algo menos de seguridade, coas secas e inundacións. Houbo nesta traxedia precipitacións extremas que poderían ser atribuídas sen moitas dificultades ao cambio climático, pero tamén aconteceu que estas chuvias caeron sobre unha superficie anormalmente ampla (canto máis elevada é a intensidade da chuvia é máis cativo o espazo onde cae), ademáis de atoparse os solos das concas hidrográficas practicamente saturados de auga polas persistentes chuvias que caeran anteriormente. É dicir, houbo tres factores que nunha desgrazada coincidencia, actuaron como causa desencadeante dos intensos asolagamentos. Pode, esta suma de factores simultáneos ter como oixe o cambio climático? No estado actual de coñecementos non semella moi fácil a contestación.

Pero tamén existiron outros problemas que non se poden atribuír só aos caprichos da natureza. As alertas meteorolóxicas do sistema europeo de prevención de inundacións FEAS, saltaron catro días antes da traxedia e foron comunicadas aos correspondentes gobernos para que puxesen en marcha o conxunto de decisións que deberían de levar a mobilización da poboación. No caso alemán isto supoñía unha serie de medidas en cadea no ámbito dos landers, comunidades locais e mesmo cidadáns (p.e. con SMS) teoricamente ben artelladas despois das sucesivas actualizacións do sistema preventivo como resposta ás cheas dos anos 2002 e 2013. Onde se crebou esta cadea de decisións? Esta é a gran pregunta que se formulan hidrólogos e xestores dos riscos. Para algúns todo foi consecuencia do cambio climático que xerou unha situación absolutamente anómala e imprevista que rebordou todas as medidas tomadas sobre a base dos datos ata ese momento coñecidos. Para outros, como certos comentaristas ingleses, o sistema alemán excesivamente descentralizado, tiña puntos febles que non resistiron o empuxe dunha situación meteorolóxica tan extrema.

En calquera caso, a realidade foi que despois das tirapuxas do primeiro momento sobre as responsabilidades políticas nos fallos do sistema, o certo é que na actualidade este gran país está mergullado de cheo nunha autocrítica colectiva que tenta correxir as debilidades, potenciar as fortalezas e, sobre todo, asegurar un futuro onde os riscos das inundacións sexan moito máis controlables e asumibles.

Poderiamos imaxinar o que sucedería en España diante dunha situación semellante? Ben seguro que aínda, e posiblemente durante anos, estaríamos tirándonos os trastes a cabeza, descalificando ata o esgotamento aos gobernos estatais, autonómicos ou locais, fose cal fose a súa cor, e clamando diante da Xustiza para que iniciase o “empapelado” correspondente dos líderes de turno. E así nos vai.