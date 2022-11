Irene o el fracaso de P.

¿Por qué evita Yolanda Díaz respaldar a la ministra de Igualdad, Irene Montero por el fracaso de la ley del ‘solo sí es sí’? En principio, claro está, porque no comparte que esta ley esté bien hecha. Eso es evidente y la vicepresidenta no se quiere pillar las manos apoyando a una compañera de Ejecutivo porque en el futuro inmediato le pude pasar factura a ella misma y a su candidatura para la Presidencia del Gobierno. Pero, seguramente, hay algo más. Yolanda Díaz está enfrascada en una guerra interna con Podemos para la confección de esa candidatura a la izquierda del PSOE y es obvio que dejando caer a Irene Montero su rival doméstico queda más debilitado. La política ferrolana no da puntada sin hilo.

¿Abusan los socialistas gallegos del poder sancionador de Ferraz? Da la impresión de que el equipo directivo de Formoso todo lo arregla con abrir expedientes disciplinarios que luego envía a la dirección nacional para que en base a ellos aplique las sanciones correspondientes. Ocurrió con el exalcalde de Santa Comba José Antonio Ucha y ahora con el diputado Martín Seco. ¿No haría falta más diálogo y menos castigo?

¿Cuándo veremos la próxima metedura de pata legislativa del Gobierno de Pedro Sánchez? Respuesta: el año que viene, si Dios quiere.