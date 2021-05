ESTIMADA Isabel:

Me gustaría felicitarte por el excelente resultado de tu partido en las elecciones a la Asamblea de Madrid. También, porque has demostrado que una candidata joven y guapa puede ser admirada por sus méritos y capacidad para hacer política.

Sé que te has reído con la última frase no porque desconozcas el logro que supone en la política española, sino porque te vienen a la cabeza muchas voces que te han ninguneado, ridiculizado y hasta insultado, y lo seguirán haciendo. Quizás digas que les pasa a todas las personas que están en política, pero sabes que no es exactamente así.

Tú no eres marquesa ni señora de, ni falta que te hace para llenar de votos las urnas; hoy. No caigas en la tentación de restar valor a las mujeres que, desde la sociedad civil, en numerosos ámbitos y con perfiles muy distintos, han allanado el camino para profesionales como tú, en España y en el resto de Europa.

Sé que en tu partido siempre te han dado libertad y te han valorado por lo que aportas. No discutas sobre esto con mujeres polí-

ticas de izquierda; no te creerán.

Tú sabes que conviene promocionar también a mujeres que van justitas en méritos, como los hombres con poder han hecho entre ellos toda la vida, ¿verdad? Demuestra compromiso con la igualdad de la única forma posible: nunca hables mal de una mujer, incluso de otro partido, y ayúdalas siempre que puedas; como hacen entre ellos, igualmente. Para establecer nuevas reglas, tienes que jugar con las viejas mejor que nadie. Tú lo sabes. No olvides tampoco cambiar alguna, siempre que puedas mejorarla.

Isabel, sabes asimismo que parte de tu victoria ha residido en tu capacidad de escucha activa. Aunque no seas amiga de demasiada intervención pública en la economía, sé generosa en materia de conciliación, porque eso será bueno para el liderazgo económico de Madrid. Además, debes conservar tu nueva mayoría.

Aciertas al afirmar que Madrid es España. Como en el conjunto del Estado, la sociedad camina dos pasos por delante de los poderes públicos; vale, en Madrid, tres o cuatro. Eso es positivo. Pero tú seguirás siendo su presidenta al menos durante dos años más y, con más legitimidad que hasta ahora, recuerda tratar de aupar a las partes más débiles, con más frecuencia, mujeres, más en una pandemia. Esta acción pública bien diseñada, ya sabes, es buena para la economía.

Isabelita, en la noche electoral, en el balcón de Génova, te he visto contener el llanto como solo pueden hacerlo las personas buenas. No sé si reirás o llorarás cuando te diga que seguirá siendo nuestro secreto que la gente corriente, de poder escoger, prefiere que la gobiernen los buenos. Por eso, te irá bien, Isabel; simplemente, confiando en ti, como ha hecho con gran acierto tu partido.

Muchas felicidades, pre-

sidenta, de parte de una amiga.