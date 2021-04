Un primer comentario que avanza las primeras propuestas para este mes del “IV Festival Resis de Música Contemporánea” y que comenzando mañana en la Fundación Luis Seoane- 20´ 30 h.-, llegará hasta el 6 de junio en el Teatro Colón, 19´00 h.-, en el “Proyecto 20/21, con la “Sinfonietta de la OSG”. Un certamen que dirige el compositor Hugo Gómez-Chao y el gerente de la “OSG”, Andrés Lacasa, en esta serie de conciertos abiertos dentro de la preceptiva limitación de aforo. En cartel, se incluyen obras en estreno de compositores gallegos, premiados a nivel internacional, un total de doce elegidas, en interpretaciones camerísticas realizadas por miembros de la “OSG”, y formaciones que se incorporan al proyecto. Conciertos como “Microkosmos”, de Roberto Oliveira; “Realidade”, de “Pulso Ensemble”; “Sonidos y Líquidos”, del “Grupo Ixor”, en el proyecto educativo “Resis”; el concierto para piano “Telescope”, a cargo de Elisa Vázquez Doval y “Ombra Dice Suono”, del “Cuarteto Matrice”, sobre una escenografía de Iria Do Castro.

Para la conclusión de la cita, “Gran Torso” se reserva el Teatro Colón, estrenando “Jalons”, pieza señalada en el discurso de la vanguardia, del griego Iannis Xenakis. Por vez primera en Galicia, “Erlantz”, de Ramón Lazcano, y “Tres pinturas imaginarias”, de Alberto Posadas, obras de importancia relevante. También Hugo Gómez-Chao, pondrá en atriles el estreno de “Agón”, que se dará a conocer bajo la dirección de Nacho de Paz, con el “Vertixe Sonora Ensemble”, de Pablo Coello. Entrarán en juego los diálogos entre la propia música y las artes contemporáneas, que tendrán su mención correspondiente como complemento necesario. Para ello, el festival realizará sus eventos por espacios propicios de A Coruña: el Museo Casares Quiroga, la Fundación Luís Seoane, la Sala Municipal de Palexco, la Domus, el Muncyt, el Aquarium Finisterrae, la Sala del Palacio Municipal y el citado Teatro Colon.

Para el jueves 22, se reserva la presentación en la Fundación Luís Seoane, bajo el título de “Formas de la apariencia, una videoinstalación de “Creadora Visual/Verónica Vicente”, una performance de “Colectivo Glovo”, con apoyo instrumental de la chelista Macarena Montesinos, la soprano Adriana Aranda, con la dirección de Hugo Gómez-Chao, en una obra realizada gracias a una beca en residencia en la Cidade da Cultura. En líneas generales, el compositor mantiene la idea del proyecto “Resis”, como una idea de brindar a su ciudad el espacio de encuentro con las músicas actuales y con la realidad confirmada en Galicia gracias a la actividad permanente de grupos como “Vertixe Sonora”, el “T.A.C.” , de Diego García Rodríguez, el “Grupo Instrumental Siglo XX”, de Florian Vlashi, que frecuentan los festivales y jornadas centradas en estos proyectos. Por ellos, músicos como Luigi Nono, Pierre Boulez, Toshio Hosokawa, Gérard Grisey o Kaija Saariaho, se dieron a conocer con relativa frecuencia. Siempre admitiendo que se abordan trabajos que demandan un especial tratamiento en lo sonoro e instrumental.

La actriz y narradora Chus Álvarez, tendrá la responsabilidad de llevar a buen puerto esta jornada de presentación del “Festival Resis”, en el que el primer reclamo será la videoinstalación “Formas de la apariencia”, de Verónica Vicente, en la que explora los límites del cuerpo a través del movimiento de dos bailarines, introducidos total o parcialmente, dentro de dos piezas de ropa. El lugar de trabajo es el reducido de esas dos piezas de ropa: el límite corporal frente al del tejido que lo envuelve, frente a los cánones o los estereotipos que lo aprisionan. La ropa seleccionada, con estampados o formas geométricas, aleja la idea de un sujeto convirtiéndolo inmediatamente en materia más propia de un objeto digno de ser mirado y admirado. El cuerpo se muestra como una especie de masa amorfa totalmente despersonalizada al ocultar en todo momento el rostro.

El día 24, sábado, en la Igrexa das Capuchinas- 20´00 h.-, actuación del “Grupo Siglo XX”, para el programa “Anuario do vento e as follas para ensemble”, de Jacobo Gaspar Grandal- encargo de la “OSG” y “Recitativo y aria para soprano y grupo instrumental” de Hugo Gómez –Chao Porta, ambas en estreno, además del “Streichquartet, en Mi b M. D. 87”, de F.Schubert, un clásico romántico a modo de enlace, obra impregnada de un clima de alegre serenidad y de un buen humor deliberado, tanto en el luminoso “Allegro” como en el “Scherzo” de gran dinamismo. La obra de Jacobo Gaspar, fue descrita por el autor: “Ao longo dun ano, o vento e as follas das árbores producen distintas e ben diferenciadas paisaxes sonoras, ligados ás estacións, ademais de ser atractivos pola suas cualidades perceptivas, teñen na súa evolución e recurrencia temporal unha gran carga simbólica e expresiva. Este potencial poético remítenos ao vínculo existente entre o contacto íntimo e directo coa natureza e a escoita inmersiva que precisa a recepción musical. A obra oi escrita, ademais, nun ano que pouco mais sonou que o vento e as follas.”

“Recitativo y Aria”, de Hugo Gómez-Chao Porta, explora un espacio a oscuras, un conjunto de instrumentos que crean ese espacio y la oscuridad que lo cubre: un escenario invisible que permite que una voz pueda nacer de esa oscuridad, que pueda resonar y encontrar otros cuerpos que resuenen en ella, que la hagan esforzarse por situarse en primer plano salir de entre las tinieblas y revelarse a un mundo que solamente existe en el oído. A través de una transformación constante del espectro armónico, un conjunto de muchas líneas microtonales conforman una secuencia infinita en la que la voz canta fragmentos de melodías, glissandos que no conducen a ninguna parte, un discurso que van avanzando hacia el silencio.

Hugo Gómez –Chao Porta, aportó para la programación de curso pasado de la “OSG”, su trabajo encargo de la “Fundación SGAE/AEOS”, como presentación en estreno “Sol, quizás, o nada”, dirigida por Otto Tausk, entre el “Concierto en Re m. para dos pianos y orquesta”, de Francis Poulenc- con Lucas & Arthur Jussen, como solistas- y la “Sinfonía nº 1, en Do m. Op. 68”, de Johannes Brahms. Su obra seguía la estela de otros trabajos como “Límites del negro”, ganadora del “Premio Jóvenes Compositores Fundación SGAE-CNMD”, y “Chanson de la plus haute tour”, partiendo del poema homónimo de Arthur Rimbaud. En este festival y en la convocatoria precedente de 2018, del que ya era cofundador con Ramón Otero, ofreció “El tiempo menos solo”, basada en fragmentos deslumbrantes del poeta Abraham Gragera.

La tercera actividad del mes, se reserva para Miriam Pato en la Casa Museo Casares Quiroga, el día 30- 20´00 h.- para el “Proyecto Gra(fo)nemas”, una instalación sonora, que permanecerá en cartel hasta el 7 de junio. Miriam había dado a conocer un trabajo similar en el Teatro Colón, y fue merecedora de un Premio del Festival de Cans (O Porriño), por otra propuesta sobre videoinstalación. Para Miryam Pato, los libros son el vehículo más antiguo de la cultura, de la palabra y del saber. Transportan ideas, pensamientos, historias reales, historias fantásticas e incluso registran las vidas, haciéndolas perdurar en el tiempo. En esta pieza escultórico-sonora, el libro y su historia son los protagonistas. La obra ”Gra(fo) nemas”, interactúa y se comunica con el público, En su forma encontramos una escultura piramidal, cubierta de libros, que emiten sonidos cuando nos acercamos a ella o deambulamos por la habitación. La pieza siente nuestra presencia y narra su historia por medio de una red sonora creada en su interior. Emite una serie de efectos (movimiento de los árboles, escrituras a mano lecturas de su contenido...) para contarnos su recorrido, La escultura habla en voz baja de forma constante alterando el volumen y alternado efectos de sonido.