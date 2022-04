“Ixor”: “SaX-Xperience”, en el Paraninfo da Universidade”

“Ixor”, proyecto educativo desarrollado en el Conservatorio de A Coruña, bajo la dirección de Pablo Coello, e integrado en las propuestas de “Vertixe Sonora”, revisa un repertorio preferente para saxos contemporáneos, a través de obras de Fabien Levy, Jacobo Gaspar Grandal, Françoise Rosée y Robin Hoffman, en el Paraninfo da Universidade- 20´30 h.-, de las que serán intérpretes David Luís García- saxo soprano- Diego García y Liliana Ortega- saxo alto-, Efrén Soto-saxo tenor- y el saxo barítono Sergio Piñeiro. Cada obra, un mundo y una dimensión sonora, partiendo del estreno en nuestro país de “DURCH (In memoriam Gérard Grisey)”, de Fabien Levy, para el autor, es producto de una sugerencia del “Cuarteto Habanera”, en el que DURCH, la música no resulta la suma de las partes, dependiendo de cómo se focalice la escucha, y desenvolviéndose a partir de una figura que resulta un todo unificado, en constante desarrollo. Una figura que resulta un mosaico compuesto por elementos sencillos, ordenados de forma regular. Cada elemento gana su propia voz, como a través de una línea trazada en perspectiva a través de un espacio sonoro y un denso contrapunto de ritmos y colores. Obra dedicada a la memoria de Gérard Grisey, profesor suyo y que falleció mientras componía la pieza.

Fabien Levy (1968), fue alumno del citado Grisey, en el Conservatorio de París y residente de la Villa Medici/Ac. Francesa de Roma, y en Berlín, del programa “DAAD”, disfrutando de estrenos por el “Ensemble Recherche”, el “Ensemble Modern”, de Frankfurt; el “Argento Ensemble” o la “O.F. de Tokyo” y la de la “Radio de Berlín”. Ganó el Premio Förderpreis” (2004), de la Ernst von Siemens Foundation y ejerció la docencia en la Hochschule für Musik Hanns-Eisler berlinesa, además de profesor asistente de la Universidad de Columbia, neoyorquina. Entre 2012/17, fue profesor de composición de la Hochschule für Musik Detmold, antes de continuar en labores similares, en la Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn-Bartholdy, en Leipzig.

Jacobo Gaspar Grandal con “Figuras con sólidos e líquidos”, compositor doctorado en la Universidad de Oviedo y receptor de galardones entre los que se encuentran un “Xavier Montsalvatge”, de la Fundación Autor, el VI Internacional Jurgenson Competition for Young Composers (Moscú), el “Special Prize” o el “Audience Prize”, del Isang Yun” (Seul), además de la Mención de Honor del Valentino Bucchi-Parco della Musica (Roma). Su obra parte de la reformulación de la relación sonido-música y que se deriva de la expansión de los medios y las técnicas instrumentales y una concepción de escucha dirigida a ampliar la experiencia perceptiva. De esta creación comentará: “O líquido e o sólidos remítenos a categorías sonoras diferenciadas, incluso contrastantes. Nun lado temos os sons, que polo seu carácter percusivo, asociamos aos obxetos sólidos. Doutro, as estructuras sonoras liviás e fluídas que podemos confundir coas paisaxes sonoras vencelladas ao líquido. Pensar a música é como imaxinar e dibuxar figuras sonoras. Contundentes, difusas, sólidas, líquidas...A peza expón un percorrido por diferentes situación sonoras que, emerxendo da solidez do percusivo, rematan en contextos nos que o líquido, tanto dende o punto de vista perceptivo como conceptual, se erixe en referente.

“Le Frêne Égaré”, de Françoise Rossé, para saxo alto, explora las dimensiones acústicas del instrumento, partiendo de tres elementos fundamentales: sonido, timbre y aire. Del aire (inhalado o exhalado), surge el sonido en las tres diferentes morfologías (ataques, duración, dinámicas), y el timbre en sus varias posibilidades (monofónicas y polifónicas). “Le Frêne Égaré”, está construida como una sucesión de pequeñas piezas en las que los elementos evolucionan y se combinan con un carácter de improvisación típico en la obra del autor. Un compositor que estudió en el Conservatorio de Estrasburgo, con Alphonse Foehr, y en la Ëcole Normale de Musique parisina, para seguir las docencias de Olivier Messiaen y Betsy Jolas. Fue cofundador del Grupo de Investigación radicado en Aquitania, tras pasar por el “IRCAM”, y otras escuelas de Toulouse, Burdeos, Lille o Lieja. Entre sus aportaciones en forma de registro fonográfico, aparecen experiencias llevadas a cabo en los festivales de Angers, Darmstadt, Orleans Musik Week, y los Internacionales de Roma y Nuremberg.

Robin Hoffmann-“Der blutige Schaffner”-, es un músico que estudió en la Musikhochschule, de Frankfurt y en en espacio de la composición, amplió con Nicolaus A.Huber, en la Folkwanglerhochschule, de Essen. Trabaja con intensidad en el Instituto de Musicología de la Philipps-Universität, de Marburgo, componiendo para formaciones experimentales, entre las que se encuentran ensembles vocales, músicas para danza, artes visuales, performances o multimedia. Obras suyas se dan cita en certámenes como el Stockholm New Music, el Edat Stuttgart, el Ultrasound Berlin o el de Otoño de Varsovia. Destacan los premios logrados en la Deutsche Studienpreis, de la Körber Foundation, el Stuttgart Composition Prize, el Kranichsteiner Com. Prize o el Hans- Werner-Henze- Prize, de Westfalia-Lippe, de 2019.

“Der blutige Schaffner”, se describe como una innovación lograda a través de la ocultación, en un trabajo que pretende asimilarse al oficio de un agente secreto, que usa información no observada y desconocida, Durante el siglo XX, la vanguardia favoreció esa indagación en el abismo, pero el autor se decide por un camino indirecto: el agotamiento prematuro de los medios artísticos de representación, se contrasta mediante tácticas, vacilaciones y evasiones. Hoffmann, confía en la energía del efecto subliminal, en el que el arte, puede provocar irritaciones que conduzcan a crear un interés o a una demanda de la compresión.