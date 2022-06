Jan Mracek y Lukás Klanský, en dúo y el “Geneve Brass Quintet”, el “Festival Clasclás” de Vilagarcía de Arousa

Concierto en A Praza da Peixería de Vilagarcía de Arousa-21´00 h.-, a cargo de Jan Mracek-violín- y Lukás Kranský- piano-, en una nueva actividad del “Festival Clasclás”. Mracek fue alumno de Magdalena Miaková Jiri Fischer, antes de ampliar con Vaclav Hudecek, siendo premiado con el Concurso Dvorak de 2011, y en el J.Brahms Pörchauch, de Austria. Grabó obras de Dvorak para el sello “ONYX, con la O.N-Checa, dirigida por James Judd y su compañero Lukas Klanský. Utiliza un “Carlo Fernando Landolfi 1758, cedido por Peter Biddulph. Lukas Klanský recibió también el Premio J.Brahms Pörtchach y es miembro del “Lobkovich Trío”. Entre sus galardones, el Ruzena Uchova (Praga) y el Eva Boguniva.

En su programa, la “Sonata para violín y piano en Sol M. K. 301”, de W. A. Mozart, de su período parisino y perteneciente al grupo de cinco sonatas. En el tránsito de Salzburgo a Manheim, había conocido una serie de pieza para esta formación de J. Schuster (1748/82), maestro de capilla de Dresde y que hará llegar a su hermana Nannerl, a quien confesaría que le parecían excelentes, una serie de dúos celestiales que fueron embrión del renovado principio de la alternancia de ambos instrumentos y al tiempo una renovación del ideario concertante, para convertirse en el lema “Klavier duetti mit Violin”, marcando distancia con las viejas sonatas para clavicémbalo con acompañamiento de violín, inaugurando así un estilo del que Carli Ballola y Parenti describirán como un nuevo camino en el género camerístico, el de la moderna sonata para piano y violín, que no es ya “ad libitum”, o, en cualquier caso, ya no es un género claramente subalterno, sino obligado. El modelo de la sonata galante francesa deja ya su impronta en el plano formal.

F. Mendelssohn- Bartholdy, con la “Sonata en Fa m. Op. 4”, obra de años primerizos que se sitúan entre 1820/4. Hacia 1822, había confirmado una relación artística con K.Mª von Weber, quien acababa de estrenar la ópera “Der Freischütz” en Berlín, y un cuarteto con piano. Vendrá un breve periodo vacacional en Suiza, mientras concluye una dedicatoria para el príncipe Anton Radziwill, conocido por ser autor de la primera música escénica para el “Fausto”, de Goethe, que se estrenará en 1823, bajo la influencia de Hummel y un modelo de precocidad, parecida a la de Mendelssohn, quien componía entonces el “Primer cuarteto de cuerdas”, que tardará medio siglo en darse a conocer, pieza que cierra una fuga de notable factura y esta “Sonata para violín y piano Oo. 4”, una aproximación a lo que poco después, serán las “Seis sinfonías para cuerdas” o el “Concierto para violín, viola y chelo en Fa m. Op. 2”, dedicado a Zelter y editado en 1825.

Bedrich Smetana, en un destilado se sentimientos con raíces por los dúos “De mi Patria natal” (Z domoviný), ambos dúos, para violín y piano, nacieron de una forma un tanto azarosa y casi por casualidad, gracias a la mediación del editor hamburgués Hugo Pohle, hacia 1880, con la sencilla pretensión de divulgar un conjunto de piezas de estilo meridianamente popular y con éxito asegurado. La entente de ambos, sería la esperada garantía pensada para aficionados con recursos interpretativos y que para mayor seguridad, no ocultan su afinidad con el admirado Johannes Brahms y con Antonin Dvorak. La respuesta se había demorado según lo previsto en un principio y los dos fueron entregados con el título en checo, en medio de la pujanza de las influencias germanizantes que marcaban pauta insalvable. Casi un cuarto de hora de un colorido reconocible en su tradición eslava, firme voluntad de este compositor nacido en Litomysl (Bohemia) y otro caso también de niño prodigio, para convertirse en un maestro de las tradiciones de su país.

A.Dvorak, que no puede faltar, una vez puestos en estas lides, y del que eligen “Mazurak, en Mi m. Op.49”, obra igualmente testimonial en las cercanías de las danzas eslavas, en obras destinadas para violín y orquesta, algunas con claro dedicatario como nuestro Pablo Sarasate, un aparatado en el que se ubican obras como el “Concierto para violín y orquesta, en La m. op. 53”, estrenado por Frantisek Ondriek, dirigido por Moric Anger, en 1883; el “Concierto en Fa m. Op 11” o la “Humoresque Op. 10I”. Para Dvorak, la obra se presenta como “Mazurak für violine mit blegertung des orchester Op. 49”, en su acepción alemana, un posible condicionante editorial que obligaba la distribución asegurada. Para completar, la “Polonesa de concierto para violín y piano”, de Zdenek Fibich, discípulo directo de Smetana, antes de ampliar estudios en el Conservatorio de Leipzig, con E.F. Richter, y conocer una fructífera etapa en París, en donde se le apreciará como concertista de violín. Fue director de orquesta en Praga, y asesor artístico del Teatro Nacional, llegando a componer óperas apreciadas como “Medea”, que apenas dejará memoria en la posteridad, aunque otras que llegarán después, si recibirán mejor trato, junto a los poemas sinfónicos.

Reservando fecha para el día 2, en la conclusión del “Festival Clasclás”, el “Geneve Brass Quintet”, en el Auditorio Municipal- 21´00 h.-, para un aire entretenido y festivo gracias a esta formación de metales fundada en 2001, y que entre otros alicientes, recuperan la poderosa trompa alpina, que había dado el salto a la sala de conciertos en obras de gran calado, tomando piezas de Cosma. Se presentaron en el Festival Cervantino, de Méjico, en la Lieksa Brass Week de Finlandia, tras marcar directrices en la Haute École de Musique de Géneve. Un programa autentica caja de sorpresas, en la que todo cabe, a capricho de sus preferencias para sorprender al aficionado, con muchas de las piezas convenientemente arregladas dentro de las necesarias adaptaciones. Compositores como Calixa Lavellée (1842/91), un franco-canadiense especializado en repertorios para banda y que fue miembro de la Union Army Band, con una extensa carrera por su país, llegando a establecerse en Nueva York y en Rhode Island. Fue un apreciado cornetista y compositor. Le tendremos con “La rosa nupcial” (Arr. H.Cable).

Lew Pollack- “That´a Plenty-, en una página apreciada, en un músico de brilló entre los años veinte y treinta, y que se hizo célebre por canciones como “Charmaine”, “Two cigarrest in the Dark”, “Diane”, “At the Codfish Ball”- que se utilizará en el filme “Captain January”, de la actriz Shirley Temple. Colaboró con Paul Francis, Sidney Clare, Ned Washington y otras figuras de su época. Gilles Roda- “Fly or Die”-, fue un músico formado en la Escuela de Música “La Concordia”, de Vétroz y ganó el Concurso Internacional de Birkfeld, de Austria y el Concurso Brass Band Kerkrade, de 2010. Como intérprete, destaca con el bombardino, tras seguir la docencia de Thomas Rüedi, en la Escuela de Arte de Berna. Rüedi es el arreglista de la pieza tradicional que se incluye en programa: “S´isch ä-n-e-Mönch ut Arde” (Buggischbeolied).

Con permiso de estos compositores, el Beethoven del “Quinteto de viento en Mi B M.”, según arreglo de B. Petersschmidt, composición que para la crítica del momento, es una idea de bellas melodías que arrastraría los elogios de medios como el “Allgemeine Musikalisches Zeitung”. El autor se lanzaría a una “tournée”, una de las pocas en su vida, camino de Berlín, sede de la corte de Francisco Guillermo II, y que le llevaría a hacer escala en grandes ciudades europeas, en las que se mostrará en academias y en conciertos públicos, incluyendo también Praga, en donde dejará piezas para instrumentos de viento o series de danzas alemanas. Una carta enviada a su apreciado hermano, queda constancia de la satisfacción experimentada por los éxitos profesionales. Completando el cartel, compositores como Kurtz Sturzenegger con “Le plaisir du monodzonai” o “Enciclopedia de ópera”; Jean- François Michel, con Charleston Time” ; Patrick Michell con “Tango pour André” (arr.E. Rey) y Joy Webb y “Share my Joke”, en la visión de I. Bosanko.