Javier Cercas: “Lo raro es la paz”

HABLO en A Coruña con Javier Cercas, que sigue en lo más alto. Vino para lo de Javier Pintor y Xavier Seoane, dos intrépidos del activismo cultural, ahora que la cultura (¿no fue siempre así?) es casi un heroísmo. Pero en tiempos de mucha barbarie, necesitamos libros: sacos terreros inteligentes.

He tenido el gran privilegio de entrevistar a Cercas ya un buen número de veces, aquí y allá. Siempre dice muchas cosas, como en sus libros. Como en sus artículos. Está lleno de ideas, viaja sin parar hacia las nieblas de la Historia, compara lo que sucede ahora con otros momentos. Y sale mucho Flaubert. Y toda la literatura francesa del XIX. Y Los Miserables.

Le digo que tiene tantos premios que no caben en la solapa del libro, pero desvía mi atención de la meritocracia y vuelve a aquello que fue tan grande: el día en que se publicó Soldados de Salamina. “Hay una anécdota que ya he contado alguna vez, aunque no muchas. Susan Sontag me escribió unas líneas para el libro y yo me sentí muy agradecido. Recuerdo que estaba sorprendidísima con el impacto de la novela, cuando lo conoció de cerca. Creo que me vio agobiado (y lo estaba), porque me dijo: ‘deberías irte a Hong Kong’. Pero es que Soldados de Salamina no sólo fue un éxito literario en España, fue algo más que eso, fue algo estratosférico. Diría, para qué mentir, que fue difícil salir de aquello: entonces yo era aún un bebé literario. Pero ese libro me convirtió en un escritor de verdad”, explica.

Ahora me dice que ha terminado la trilogía de Terra Alta, en la que se embarcó, como contó en su día para convertirse en un escritor diferente. “Quería reinventarme, eso dije”, recuerda Cercas.

Su éxito se ha mantenido intacto, aunque las obras puedan ser diferentes a las de su etapa anterior. La trilogía se cierra con El castillo de Barbazul (Tusquets), una excelente novela. “Incluso tengo una cuarta... es que las escribí como si fueran una sola. Pero imagino que ya no seguiré con esto: no es una serie policiaca, nunca lo fue. Fue la respuesta a un momento: escribía sin parar. Reconozco que el personaje central, Melchor Marín (que también tiene cosas mías, claro, pero no diría que soy yo, como decía Flaubert de Madame Bovary), me atrapó. Como decía Bataille, Melchor Marín nace de ‘la parte maldita’: furia, deseo de venganza... nadie puede negar que lleva esas cosas dentro. Yo las llevaba. Hay una parte luminosa, que es la pureza moral. Pero a veces sucede que las cosas salen del dolor y de la rabia, aunque yo, desde luego, no quiero dolor”.

“Creo que el coraje es muy necesario”, me dice Cercas. “En esta novela es fundamental. Puedes ser muy bondadoso, pero, en una guerra, por ejemplo, si no tienes coraje te puedes convertir en un canalla. Un matón es lo contrario de un hombre valiente”. Le digo que la Historia ha dado una gran vuelta. Pensábamos que no habría guerras cercanas en nuestra generación y se ha demostrado que estábamos muy equivocados. Le digo que nos creíamos a salvo de cualquier forma de barbarie, envueltos en la cultura, en el progreso, y, sin embargo... Me mira y dice: “Es que lo raro es la paz. Eso es lo raro. Desde siempre estamos matándonos. Desde que el mundo es mundo. La Historia no se va. Por eso vuelve a veces. Y me temo que ha vuelto”.