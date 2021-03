Javier Perianes, en el “Ciclo de piano Ángel Brage”

Recuperamos al pianista Javier Perianes en el “Ciclo Ángel Brage” por el que pasó ofreciendo obras de Chopin, Debussy y M. de Falla, para reservarnos en esta ocasión un repertorio repartido entre Beethoven, Granados, F.Liszt y Chopin, en el Auditorio de Galicia-20´00 h.-, un pianista que mantuvo igualmente una relación provechosa con nuestra “RFG”, con la que interpretó la integral beethoveniana el curso pasado en el “III Festival Int. de Jaen”. Perianes, es artista prolífico y de opiniones apreciables por la claridad de planteamientos. Nos situamos en esa apreciación concedida al pianismo español. Desde Blasco de Nebra a A.Soler, Granados, Albéniz, Falla y Castillo, además de compositores actuales que van de Sánchez- Verdú, Zárate, Iriarte, etc.., pero no puede ocultar al gaditano universal, ya que podría pensarse que vendría a consecuencia de su procedencia andaluza, aunque resultaría demasiado corto con respecto a ese genio universal. Está igualmente el Perianes del viaje por los sentidos de “Les sons et les perfumes”, en el que se concitan a la par Chopin y Debussy, un proyecto nacido como encargo de Enrique Gámez, tras una sesión en el Patio de los Arrayanes, en el Festival de Granada, en la que se escucharon obras de Chopin, Debussy y Falla. El resultado, sería un registro para la prestigiosa “Harmonia Mundi”.

Beethoven con la “Sonata en la b M. Op. 26”, un enfrentamiento del autor con respecto a la forma tradicional por la dislocación de los tres tiempos y la ausencia del primero en forma-sonata. Una ansiedad por traspasar los obligados límites. También la dimensión tímbrica tiene su importancia, sin pretender rebasar los recursos del instrumento. Partimos de un “Andante con variazioni”, como distanciamiento de las típicas variaciones dieciochescas, en previsión de las que vendrán en los grandes ciclos. Un “scherzo” ocupa el espacio del “Adagio” tradicional, en forma de fragmento incisivo cara hacia el tiempo que da razón de su nombre, “Maestoso andante (Marcia fúnebre sulla morte d´un Eroe)”, sin destinatario reconocible y con un profundo sentido simbólico: Un héroe que no ha existido ni existirá jamás. Para la conclusión, un “Allegro”, al parecer el tiempo que compuso previamente.

Chopin y la “Sonata nº 2, en Si b m. Op. 35”, estrenada en la Salle Pleyel parisina, en abril de 1841, por el autor y que destaca por la expresividad de sus tiempos, a excepción de la “Marche fúnebre. Lento-attaca”, que se convertirá en seña de identidad por su divulgación y que dignificará al conjunto de la misma. Los lúgubres acordes iniciales, crean un estado de ánimo estremecedor a la que pone contrapunto el siguiente movimiento en su modulación al modo mayor. Quedan opiniones con respecto a esa marcha luctuosa y que ayudan a sospechar que fue inspirada con motivo de conmemoración del aniversario de la insurrección de Varsovia, aunque a la postre, no resulte más que una pura divagación. La celebridad de la sonata, ayudará en gran manera a la serie de incontables arreglos, muchos de ellos ciertamente desafortunados. Arreglos como el orquestal de Henri Reber, destinado para los funerales de nuestro compositor en la iglesia de La Madeleine, en París un 30 de octubre de 1849.

Granados tan cercano a Perianes, en concreto por “Goyescas”, en tres de los tiempos. “Los requiebros”, dedicada Emil Saur. Pieza que nos lleva al quinto capricho de Goya, “Tal para cual”. Utiliza una estimulante mutación de la canción “Tirana del Trípili”, una tonadilla de Blas de Laserna de gran arraigo en el XVIII y que se incorporaría a la ópera “I due Figaro”, de Mercadante, en 1835. La tirana, era una canción en compás ternario y aire moderado. “Quejas o la maja y el ruiseñor”, pura descripción imaginaria entre la maja enamorada y un ruiseñor, que se resume en un virtuosismo resultante de una “cadenza ad libitum”, justo al final de la pieza, la más apasionada música de quien la firma y que para la insigne Alicia de Larrocha, es la más tierna y a la vez la más intensamente apasionada. El tema principal proviene de una melodía popular valenciana que el compositor había escuchado a una campesina de la tierra, durante uno de sus viajes a la región. “El amor y la muerte”, que recurre al Goya del mismo título y que en el grabado representa a una maja sosteniendo en brazos al amante agonizante. Intensamente emocional, con un punto misterioso y salvaje Tres grandes sentimientos: el dolor intenso, el amor añorado y la tragedia final.

Ferencz Liszt en la conclusión, partiendo de las “Armonías poéticas y religiosas”, conjunto de diez piezas de las que se elige “Funerales”, la séptima en tiempo de “Adagio”, a la que dio forma en 1849, junto en el mes y año de la muerte de Chopin, al que se añade el obituario de las tres víctimas de la revolución que destrozó Hungría: el príncipe Felix Lichnowky, el conde Seleky y el conde Balthyanyi. La introducción se anuncia con un “forte” y “pesante” que no invita a pensar en una campana disonante a través de la llamada de trompetas y redobles de tambores, hasta un apabullante “crescendo”. La idea de marcha será un argumento redundante, para acercarnos a una especie de poema sinfónico. Otro es el Liszt de las transcripciones y paráfrasis, y a ellas pertenece el “Liebestod” de “Tristán e Isolda”- Richard Wagner-, un apartado que su une a los escritos sobre Meyerbeer,Verdi o Bellini y la “Novena” beethoveniana para dos pianos. Wagner y Liszt, una relación con la figura de Cosima por medio, para alimentar polémicas.