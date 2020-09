Javier Tebas en el disparadero

FIGURA No han sido pocos los jugadores que de jóvenes apuntaban maneras que luego, por diversas circunstancias, se quedaron por el camino. Este no parece el caso del delantero del Barcelona, Ansu Fati, que a sus apenas 17 años lleva unos meses batiendo récords de precocidad y, sobre todo, mostrando al mundo un descaro y una forma de entender el fútbol que hacía tiempo que no se veía, al punto que ya hay quien le sitúa como el referente del fútbol español de los próximos años algo que, se nos antoja, prematuro pues conviene que vaya creciendo poco a poco para no correr el riesgo de morir de éxito y en esas están no solo sus entrenadores sino su familia que tiene muy presente de donde viene y lo que le costó llegar.