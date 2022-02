Joám Trillo: orquestación de la “Sinfonía nº 7, en Mi m.”, de Gustav Mahler

Un devoción confesada la de Joám Trillo por la “Sinfonía nº 7, en Mi m.”, que entrega en una personal orquestación y de la que en la temporada 2013, había ofrecido una adaptación del “Scherzo . Schattenhalft. Fliesend aber nicht schnel” (Fantasmagórico. Fluido, pero no rápido), para una sesión dirigida por Paul Daniel, entre obras de J.Haydn, R.Strauss y Aulis Sallinen, contando con el chelista Nicolas Altstaedt, como solista en obras de los dos últimos. Otro trabajo suyo, encargo de nuestra orquesta con motivo de su décimo aniversario, en 2006. Había sido el “Divertimento (ma non tropo)”, entonces con Antonio Ros Marbà, compartiendo cartel con obras de Max Bruch y Manuel de Falla. El programa para el Auditorio de Galicia-20´30 h.-, anuncia la sesión previa de “Conversando con...19´45 h-, de la que serán contertulios Joám Trillo y el director Paul Daniel. Trillo viene de participar en las actividades dedicadas a la conmemoración del centenario de Carlos López García-Picos, propuesta del Consello da Cultura Galega, para la que realizó la transcripción de obras del compositor para violín y chelo, en las que también colaboraron Javier Ares Espiño y Mª del Carmen Lorenzo Vizcaíno.

Joám Trillo, realizó estudios de perfeccionamiento a partir de 1966, en Roma, en el ámbito de la música sacra, en una larga estadía que le ocuparía hasta 1977, siguiendo las docencias de E. Cardine, o D. Bartolucci, particularmente en semiología gregoriana, para proseguir con J.López Calo. En composición, tuvo como maestros a Franco Ferrara, P.Belluggi y M.Pradella. Su vuelta a Galicia, en los ochenta, le animará a dinamizar la creación de la Orquesta de Santiago, un proyecto de la Sociedade Filharmónica, único ente entonces activo y a partir de 1988, se hará responsable de la fundación de la Xoven Orquestra de Galicia, con la que realzará giras como las que le llevó a Brasil, en donde también impartiría cursos en la Universidade de Río de Janeiro, creando la O.C. de Porto Alegre, en 1996. Destacaron siempre sus trabajos como musicólogo, con publicaciones como “Vilancicos galegos da Catedral da Santiago”, la “Polifonía Sacra galega”, el catálogo do Arquivo da Catedral de Mondoñedo, y del repertorio del siglo XX, para el encuentro “O feito dierencial galgo”, de 1977.

Destaca en especial y como testimonio, la recuperación de obras como el “Requiem”, de Melchor López, publicado en la ediciones de los “Cuadernos del Curso U.I. de Música en Compostela” y obras de maestros de capilla como Buono Chiodi, en su “Concerto grosso” o el “Stabat Mater”. También la orquestación de la “Sonata gallega descriptiva de Juan Montes” (2002), estrenos de Jesús Bal y Gay, nuestro músico en el exilio mejicano, Andrés Gaos y compositores gallegos que poco a poco vamos recuperando, gracias a la iniciativa musicológica de voluntariosos investigadores. En su condición como compositor, será su compañero Carlos Villanueva, quien sepa definir el ideario de sus planteamientos, marcados por una necesidad expresiva de profunda concentración y fuerte cromatismo, que se expresa dentro de un lenguaje tonal muy libre en su formulación y desarrollo. Una actividad reflexiva en un compromiso creativo. Joam Trillo, cuya obra creativa se compagina con la investigadora, es modelo de una labor polifacética, en la que la vertiente literaria, es clave desde los comienzos, en trabajos como “Testimuña”, para tenor, órgano o piano, a través de un texto de Celso Emilio Ferreiro, o la “Suite para orquesta “Um dia de festa na aldea” o “Festa na lenbrança”.

Gustav Mahler y la “Sinfonía nº 7 (La canción de la noche), estrenada en Praga, el 19 de septiembre de 1908, dirigida por el autor, y que para algunos analistas, se observan aspectos que no acercan a los polifonistas como Charpentier, Gesualdo o las “Lecciones de tinieblas” de Couperin. Pocos fueron los testimonios dejados por el músico, que ayudará a todo tipo de especulaciones. Esta “Canción de la noche”, resultará una obra de transición, tras el esfuerzo exigido por la “Sexta (Trágica)”, queda pues como una labor de experimentación desde el punto de vista de la tonalidad y de la instrumentación añadiendo tenorhorn, mandolina, guitarra, para lo que resultará el tramado arquitectónico, que anticipa a compositores como Bartok. Si la Sexta”, había sido una sinfonía de talante trágico, esta apunta a detalles sarcásticos, en especial en el “Scherzo”, una provocación para el público de entonces.

El “Langsam (Lento. Allegro risoluto ma non troppo”, se presenta con una introducción de ritmo irregular, en el que el tenorhorn, responde a la voluntad de responder a la idea del planteamiento “Hier rhört die Natur” (Aquí ruge la Naturaleza), para abordar de inmediato el “Allegro risoluto”, elaborado sobre tres temas, destacando en especial el primero de ellos, cedido a las trompetas. Una reexposición variada, nos lleva a una tensa conclusión. La “Nachetmusik 1” (Allegro moderato), fue producto del descubrimiento del cuadro la “Ronda de noche”, de Rembrandt y viene a ser como una marcha basada en “Revelge”, especie de rondó con variaciones, bajo una estructura sencilla, ampliada por una fantasía tímbrica, onírica por momentos, en la que trompas, oboes y clarinetes, entretejen su discurso hacia un fraseo aislado de los contrabajos y el fagot, antes de escuchar el “Scherzo (Schatten: Fliessend, aber nicht schnell” (sombrío y borroso).

Tiempo especialmente asombroso y que no deja de impactar, recibiendo la consideración de descarnado hasta el tuétano, lo que desborda como auténtica melodía de timbres, para mayor seducción, cautivando por el sentido irónico que le resultaba propicio. Se acepta sin reparos, que el tiempo en cuestión, servirá para Alban Berg, para el “vals” d su ópera “Wozzeck”. La Nachtmusik II” (Andante amoroso), en Fa mayor, concede espacio a la guitarra y a la mandolina, como solistas para la recreación de un curioso ambiente típicamente romántico, y que para su compañera Alma, podrá entenderse entre el espíritu romántico y la rebeldía, para lo que no duda en ubicarse en la poética de Eichendorf, que influirá en la elaboración del movimiento. Para completar, el “Rondo-Finale” (Allegro ordinario. Maestoso), en Do mayor, quizás el más desconcertante de todos, en el conjunto de los escritos en esta forma, cuya conclusión triunfal, se confirma como una victoria sobre las tinieblas. Mengelberg fue un firme aval del compositor, quien no dudaría en defenderle en sus programaciones en los años cuarenta. El afán mahleriano por el sentido de lo burlesco, se ratifica en este final, a través de un típico conjunto de danzas vienesas.