Johnson, foto de un divorcio

A MÍ me molan las fotos esas de Boris Johnson, ya sea con los granjeros o en alguna movida de barrio, sin que nadie monte el pollo por la propaganda descarada. Son fotos publicitarias, como pasa tanto en política y en otras instancias. Pero, al tiempo, implican unos segundos de descubrimiento de la realidad. Aquel Johnson que, tratando de fraguar la locura del Brexit, salía en la pantalla tirando de un ternero, o tomando algo en la cafetería de un hospital, es quizás preferible al de los gestos desabridos en sede parlamentaria o en las ruedas de prensa vertiginosas, aunque reconozco que su flequillo volandero, que es su verdadera seña de identidad, le acompaña en las duras y en las maduras.

Lo diga Boris Johnson o su peluquero, es cierto que en esta edad de las pantallas iluminadas y los gestos ‘ostentóreos’, que decía Gil, hace falta multiplicarse en los escenarios de todo el país, fotografiarse guapamente con terneros o vacas cachenas, con alumnos en el cole, siempre que no cojas el libro al revés para la foto, bañarse en el pueblo llano, en las verdes praderas, en la Inglaterra profunda y también en la superficial, en lo que haga falta. Son técnicas de la política populista, y a veces de la otra, que tanto exprime un eslogan como una foto exenta de majestades y solemnidades varias.

En eso Johnson se diferencia de aquella May (quizás sea la mayor diferencia), que mantenía un perfil cuidadoso y limitado a dos o tres poses, como si fuera la reina. Sus modales casi robóticos, a pesar de la que tenía montada en el partido, su calculada ausencia de empatía (no más de una sonrisa, no más de unas palabras calculadas también), contrastan en el tiempo con esa torrencial presencia de Boris Johnson, que siempre parece estar haciéndose fotografías para el álbum. Sólo en el archivo de Getty, que acabo de consultar, hay cerca de noventa mil, y pocas me parecen. Un Johnson para cualquier estación, más que para todas las estaciones.

Algunas de esas fotos son con Carrie Symonds, su novia, que al parecer cuenta mucho en Downing Street, tras el adiós precipitado (y anunciado) de Cummings. El tipo, que ha dado para pelis, documentales y cosas, no era tan indestructible como parecía. Y ahora, ese poder femenino y ecologista de Carrie parece mover la oxidada brújula de Johnson, que no lograba coger el aire de la Historia. ¿Cómo combinar adecuadamente todos estos intereses? ¿Cómo conciliar el amor, la juventud y el ímpetu con la añagaza del ‘brexit’?

Tal vez alguna vez tengamos una serie al respecto. Un primer ministro torrencial y despeinado, que se fotografía con la gente normal a todas horas para convencerse, supongo, de su normalidad, asiste a las últimas horas europeas, que no europeístas, de su país, que no de su imperio. Supongo que está deseando demostrar que él y los escépticos (de Farage ya ni hablamos, que al parecer no interesa) tenían razón: para empezar, ya ha puesto a enfriar todas esas dosis de vacuna Pfizer, las primeritas. Bruselas asiste expectante a las horas decisivas. Dicen que los equipos de Barnier y Frost están agotados. Úrsula von der Leyen y Johnson tendrían que posar para la foto final de este divorcio, pero no se sabe si habrá foto, y si la hay, saldrá movida.