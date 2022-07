Johnson pierde la baraka

EL verbo dimitir no entra en los planes del primer ministro británico, Boris Johnson, por mucho que las voces en su propio partido sean cada vez más clamorosas en esa petición o que los resultados electorales ya no le sonrían. El premier conservador ha perdido la baraka que tantas veces le ha favorecido y que ahora le ha vuelto la espalda como consecuencia del partygate que no deja de perseguirle. Desde Ruanda calificó como “una locura” su dimisión si se producía la derrota en dos elecciones parciales de los candidatos conservadores, como así ha ocurrido.

El intento de minimizar esos resultados como un hecho común en elecciones en medio de un mandato como castigo al Gobierno ha tenido como consecuencia la dimisión del presidente de los tories, Oliver Dowsden, con un argumento tan sencillo como contundente, ya que Boris Johnson no se hace responsable de esas derrotas ha considerado que “alguien deber asumir la responsabilidad, y he concluido que no sería correcto que yo siguiera en el puesto”, tras reconocer la “angustia y decepción” de los votantes conservadores por los últimos acontecimientos.

La presión sobre Johnson se ha hecho patente tras perder el diputado por la circunscripción de Tiverton-Honiton, que había estado en poder de los tories desde hace más de un siglo, tras la dimisión de Neil Parish acusado de ver porno en su teléfono móvil durante una sesión de la Cámara de los Comunes. Su escaño será ocupado por un liberal demócrata. En el caso de la otra elección parcial, la de Wakefield, perteneciente a “la muralla roja” que vota a los labours, y que en las últimas elecciones había pasado a los tories, los socialistas han recuperado el escaño.

La lectura inmediata de estos resultados ha sido si Johnson está en condiciones de capitanear el Partido Conservador y llevarlo al triunfo en las próximas elecciones legislativas, pero el primer ministro británico ha preferido atribuir esas derrotas a cuestiones como el alza de los precios y no relacionarlas con la debilidad de su liderazgo que va tener que hacer frente a un verano caliente.

Además, las dos derrotas han servido para levantar el ánimo a sus competidores. El jefe de los laboristas, Keir Starmer, en proceso de consolidación tras la etapa izquierdista de Jeremy Corbyn, ha recibido la recuperación de Wakefield como un mensaje a favor de sus posiciones políticas, mientras que el vencedor en Tiventon-Honiton, Richard Foord, ha afirmado que “el pueblo británico ha hablado y quiere que Johnson se marche”. Una “locura” que no va tomar en consideración.