Johnson y el botellón

AL premier Boris Johnson le persigue su ánimo fiestero y su carrera política puede estar en peligro por celebrar parrandas con sus amigos en el 10 de Downing Street, mientras que el resto de sus compatriotas veían limitados sus encuentros con seres queridos o allegados.

Con todo, lo peor no es convocar a un centenar de amigos a una fiesta en los jardines de la residencia oficial, sino que en la invitación cursada por su secretario se pedía a los asistentes que cada uno acudiera con su propia botella.

O sea, como si se tratara de un botellón a lo fino, porque el primer ministro invita, pero no paga.

Al menos los británicos, que se han sentido engañados porque Boris se pasó las restricciones por todo lo alto, no han pagado de su bolsillo la bebida que se consumió en una fiesta que se está investigando de forma oficial porque el primer ministro no sabe si estuvo o no en la fiesta que se celebró en su casa.