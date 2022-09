Juan Carlos y su viaje a Londres

LA presencia del mal llamado “rey emérito”, cosa que no existe (sino que simplemente tiene el tratamiento honorífico de “rey”, a afectos protocolarios) en los funerales de la reina Isabel II de Inglaterra, suscita recelos por el escaso bien que puede hacerle a la Corona la presencia de tan controvertido personaje en un acto público y, sobre todo, el paripé de verlo al lado de quien dejó de ser de facto su esposa hace ya muchos años.

Pero es que, además, el ciudadano Juan Carlos de Borbón, a quien la Justicia británica no reconoce de entrada privilegio alguno como se pretende, como si siguiera siendo un jefe de Estado, tiene abierto en Londres un procedimiento judicial no substanciado, que promueve la más famosa de sus mancebas, pese a lo bien retribuida que la tuvo siempre, incluido el alojamiento en la Angorilla, a un tiro de piedra de la Moncloa, a costa del Patrimonio del Estado, o sea, de los españoles.

Su examante Corinna le exige una fuerte indemnización por los daños morales, profesionales y personales que acusa a Juan Carlos de haberle causado, aparte de negarse a devolverle los 65 millones de euros que en su día le regaló, previo tránsito por un paraíso fiscal, e incluso pedirla en matrimonio, que ha relatado con detalle.

Otra pregunta es quién va a pagar el viaje de Juan Carlos desde Abu Dabi a Londres, pues no se trata de un viaje de Estado, como ha dejado claro el Gobierno, sino una excursión particular a las exequias de una parienta. La Corte británica ha seguido el ritual ordinario de invitar a los allegados de la familia y a otras monarquías. Pero en nuestro caso, este hecho adquiere especial relieve y genera inevitables consideraciones. La Corona sabe que una foto de familia, de Felipe, Letizia y los padres del primero, no beneficiaría nada al monarca en ejercicio.

Pero, sobre todo, está el dramático papel que la reina honorífica Sofía va a jugar o pretenden que juegue en este episodio. Colocarla al lado de Juan Carlos sería una cruel farsa sin sentido. Pero no hacerlo, también, ya que los británicos se van a limitar a aplicar el protocolo y orden de colocación de sus invitados, conforme a criterios muy bien pautados. Por eso tiene sentido quienes han indicado que sería más prudente que Juan Carlos se quedara donde está.