Juan Marsé: cando o barrio era un mundo

Escribo estas liñas días despois da morte de Juan Marsé. Non teño o xustillo de crítico literario e achégome a el desde a común condición de barcelonés (de barrios veciños), persoa de esquerdas e pouco dado a frivolidades. Fágoo do mesmo xeito a como escribín del hai once anos no xornal irmán, Galicia Hoxe, cando lle foi outorgado o Premio Cervantes.

Recoñezo, de entrada, que o meu achegamento á lectura das súas obras foi serodio malia coñecer a súa existencia e os seus contidos. A ausencia de influencias familiares e outras preferencias lectoras por razón de idade e de época relegaron á miña idade adulta avanzada o descubrimento da súa narrativa.

Pero malia ese retraso, eu xa era seareiro seu desde os tempos do semanario Por Favor, “perpetrado” por Marsé en compañía de Manolo Vázquez Montalbán, José Ilario, Jaume Perich, Forges, José Martí Gómez, entre tantos outros, incluídos os mellores humoristas gráficos do momento. Pero, repito, demorei en atreverme coas súas novelas.

Se a memoria non me falla, a primeira novela de Juan Marsé que lin foi Un día volveré. Daquela confirmei que unha cousa é saber de que van uns libros –ou crer que o sabes- e outra, ben distinta, descubrir os mil mundos que se poden agochar. Ben axiña merquei, a maneira de recuperación, canta novela súa caeu nas miñas mans, especialmente en mercados de ocasión, co cal aínda atopei algunha primeira edición.

Como hai once anos xa fixen a disección dos motivos polos que eu me consideraba membro do Club Marsé –no caso de que existise-, non vou repetilos pero si quero fixarme nun, que non ten que ver coas ideas –coas que un pode estar de acordo ou non- nin co estilo –que pode agradar ou non tanto-. Vou falar das xeografías de Juan Marsé. Partimos da base de considerar que a Barcelona de Marsé –ou as súas Barcelonas- non son o conxunto da cidade senón unhas partes ben delimitadas: na zona norte, o conxunto que, malia pertencer a distritos administrativos distintos, forman a zona norte de Gràcia -máis concretamente o barrio de La Salut-, o Guinardó e, por riba de ambos- a vertente do Carmel orientada ao mar.

Os dous primeiros eran zonas residenciais de pequena burguesía e do que en catalán chamamos menestralía (obreiros especializados, artesáns), mentres que o terceiro, despois de ser habitado timidamente por algúns burgueses, a partir da súa integración na cidade de Barcelona foi obxecto de diversos proxectos urbanísticos. Pero coa posguerra, foi en boa parte colonizado –literalmente- pola nova inmigración que chegaba maioritariamente do sur de España e –en menor medida- de Galicia, con moitas casas de autoconstrucción. Coa escusa de que eran ilegais, estas vivendas en precario foron substituídas por bloques de desigual factura.

E foi con esa xeografía coa que me reencontrei cando lía as novelas de Marsé. Os meus avós paternos viviron tempo na zona alta de Gràcia e tiñan moita querenza polo Parque Güell e por Sant Josep de la Muntanya, en La Salut. Zona na que agora viven o meu fillo, a súa muller e os meus netos, que moitas tardes, cando saen de escola, xogan no patio deste santuario. Ten, coma rótula, o campo do CE Europa, ao que ía moitas veces co meu avó paterno.

As miñas xeografías infantís tamén cadraban co Guinardó, situado por riba do campo citado e do Hospital de Sant Pau, veciño da miña casa. Lembro cando de neno podía divisar por riba da rúa Cartagena –que subía como se fose un trampolín invertido- as barracas situadas na ladeira inferior daquel barrio, que se enfilaba montaña arriba ata o pé do Carmel. Un barrio que tiña un centro recreativo, o PEM, en cuxo equipo de baloncesto xogou o meu curmán Josep Castro Ventura Pitus, club que –sen nomealo- aparece nunha novela de Marsé.

E para rematalo, e seguindo esa traxectoria do Pijoaparte desde o Carmel ata os barrios, esta vez ricos, da outra zona alta de Barcelona nos que Marsé situaba a casa desa Teresa, a das últimas tardes, que se namora –por dicilo finamente- dese charnego macho alfa. Por azar –relativo, grazas á mediación dun amigo do meu avó materno, o arousán Plácido García-Durán- o meu irmán e mais eu estudamos no colexio da Escola Pía de Sarrià, aos pés do cal vivía unha parte de burguesía barcelonesa. As irmás dos nosos compañeiros eran potenciais Teresas.