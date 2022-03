Juanjo Ocón, director invitado con la Banda Municipal

Concierto de la Banda Municipal en el Teatro Principal-12´00 h-, esta vez con director invitado, Juan Ocón, maestro que tuvo como profesores a Yuasa, Svaaronwsky, Vronky o Thrilnk, y que estudió composición y dirección en el Conservatorio Superior Municipal de San Sebastián, con Tomás Aragües, además de seguir cursos en la República Checa. Fue invitado por orquestas como la Sinfónica de Gran Canaria, la de Tenerife, la de Bilbao, la de Bratislava, la “OSG”, la de Letonia o la de Euzkadi, entre otras. Estuvo en frente de la Banda Municipal de A Coruña, a partir de 2017, y dirigió en el Teatro Real la cantata “Carmina Burana”, de Karl Orff, otra de sus especialidades en canto coral, como es el caso del Orfeón Donostiarra, histórico por excelencia. Esta matinal, se presenta como “Música e Arte”, encuadrable en la serie “Rutas e sinfonías”, y que nos ofrecería obras de Gerónimo Giménez, Derek Bourgeois, Eric Whitacre y Andrew Lloyd Webber.

Gerónimo Giménez, en una de sus obras de notable aceptación, “La Torre del Oro”, una especie de preludio sinfónico perteneciente a su segunda etapa que se sitúa entre 1901/23, que comienza a partir del estreno de “La tempranica”, que especialistas verán como el período de decadencia del llamado género chico, y que para este compositor, supondrá la entrada en unos años de cierta oscuridad, aunque a efectos reales no supondrán semejantes nefastos augurios ya que sin mayores apuros, verán la aparición de zarzuelas de postín como “La gatita blanca”, en los lindes del género ínfimo, pero de segura aceptación entre los aficionados, que no veían con malos ojos esos estilos de entretenimiento sin mayores exigencias. Límites como la opereta, desde las influencias francesas o vienesas, impregnarán espectáculos como “El húsar de la guardia”, otra vertiente de asimilaciones foráneas. Venía el autor de sus obras de mayor alcance, como “El baile de Luís Alonso” o “La boda de Luís Alonso”, una herencia no tan distanciada en el tiempo. Aquí nos plantamos precisamente con trabajos como “La Torre del Oro”, con segura aceptación en las programaciones de concierto y también en las galas al estilo de esta matinal.. Fue la crítica de la época, en la línea de la publicada por “El Globo”, quien sentenciaría sobre este preludio: “Hay derroche de inspiración, arte y dominio de la orquestación” y para “El Imparcial”, confirmará que la partitura gustó con extraordinariamente la sinfonía, que es un pot-pourri de aires andaluces orquestado con mucho brío y brillantez.

Derek Bourgeois (1941/2017), compositor inglés, tendrá “Symphony for Williams”: “Will o´the wisp”, “Deanthus Barbarus (Sweet Willie)” y “Will Powe”, de 2004, músico formado en la Cambridge University, y en el Royal College of Music con Herbert Howells, ampliando en dirección de orquesta con el insigne Sir Adrian Boult. En su considerable catálogo, aparecen obras sinfónicas, concertísticas para distintos instrumentos, encargos para cadenas de televisiones en series de éxito y un importante apartado para brass- bands, Entre 1970/84, fue profesor de la Bristol University y a partir de 1984, se responsabilizó de la Orquesta Juvenil Nacional de Gran Bretaña, fundando poco después la Orquesta Nacional de Cámara del propio ente. En su catálogo, se aprecian obras como “Renaissence Revisited”, “Brittish Frolics”, “Symphony 68, (The Tower of Babel)”, “Hollywood Blackbuster”, “Sinfonia Andalucia”, en su aproximación hispana, al igual que “Balanguera” o “Sa Simbomba”.

Eric Whitacre, con dos piezas, “October” y “Equs”, músico con el que nos encontramos con regular frecuencia, y que pertenece al entorno cultural de la Nevada University (USA), con estudios de especialización en la Juilliard School neoyorquina junto a John Corigliano. Fue reconocido por el repertorio de las obras corales a las que se añaden las labores docentes y divulgativas. En su interés, precisamente, en el ámbito de esas obras corales, merecen mención las compuestas bajo la inspiración de las poéticas de Federico García Lorca y Octavio Paz, trabajos que supo dotal de un lenguaje contemporáneo para dotarlas de una personal dimensión. Recibió un “Grammy” por su registro “Cloudburst and Other Choral Works”, grabado para “Hyperion Records”, con el “Polyphhony Choir”.

Andrew Lloyd Webber, esta vez con un arreglo de “The Phantom of the Opera” (El fantasma de la ópera), de Johan de Meij, uno de los títulos emblemáticos en la línea de “Evita” , “The Odessa”, “Jesus Christ Superstar” o “Gumshoe”, a los que se añaden las serie de televisión entre las que destacan “The South Bank Show”, “The Book Tower”, “By Jeeves” o “Tivoli”. La entrega este género del musical, comenzaría tras descubrir “South Pacific” y esa vena creativa, ligera y sin pretensiones, será el estímulo por excelencia. Al margen de estos estilos tan apreciados por el inglés, siempre quedará en el recuerdo la muy conocida “Friends to Life”, un trabajo de compromiso para los Juegos Olímpicos de Barcelona, de 1992, sobre un texto de Don Black y con la interpretación de la cantante Sarah Brigthtman, que curiosamente, acabaría teniendo una versión castiza destinada a otro tipo de aficionados. La serie de sus musicales, se ampliará con otros títulos de menor calado.